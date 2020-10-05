港府廢官又講廢話。政務司司長張建宗例牌發表網誌，例牌講一輪疫情問題，例牌叫市民不要鬆懈。然而，市民最關心的粵港澳健康碼，司長繼續唔嗲唔吊，重複「要待本港疫情穩定下來才能落實」、「讓持有健康證明的內地港人免檢疫回港，相關研究已進入最後階段」的三幅被，換句話說，仍是通關無期。

廢官不食人間煙火，根本不知分隔中港兩地的家庭八個月不能相見之苦，更不明白各行各業就快連鹽水都冇得吊，急需重振旅遊業打救。誠然，香港自己不爭氣，粵澳早就沒有本地確診個案，香港還不能斷尾，以致惹人嫌棄，但就算不能全面恢復三地通關，為何不能加快讓滯留內地的港人回港與家人團聚？一味廢噏要待本港疫情穩定下來，以港府抗疫之無能，隨時拖到明年今日都未能成事。

這些月薪三、四十萬的人上人，起居飲食皆由納稅人供養，完全不知民間疾苦。自己利用公務之便出入境自如，卻不想想被困愁城達八個月的香港人過着「禁足」生活，對枯燥生活早就忍無可忍。試問連內地及澳門都無法通關，卻巴巴的跑去和外國商討「旅遊氣泡」，不是捨本逐末、好高騖遠是甚麼？外國又憑甚麼相信與香港互通後不會帶來播毒風險？

好做唔做，唔應做的偏要做，這就是特區政府一貫的施政特色。為官避事平生恥，偏偏廢官毫不知恥，別說香港至今仍在疫情泥沼不能自拔，廢官仍自我感覺良好；就說嚴懲誤人子弟的黃師，教育局局長楊潤雄也是推三搪四，姑息養奸。

身為納稅人，真想問一問，到底你們是為市民服務、為特區服務、向中央效忠，還是為反對派服務、為漢奸服務、向外部勢力效忠？否則，為何對三地互通毫不着緊，反而乞求外國與香港建立旅遊氣泡？為何連犯事黃師的名單都拒絕公開，反而買了教協的怕？