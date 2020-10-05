香港的補習事業興旺，不少從業者輕易賺取到金山銀山，但你知道最早一位坐擁數千學生的補習名師，是用甚麼方法吸引客人嗎？那就是學生在課堂上答對了問題，會即場獲打賞現金。早年，又有頂級名師幾乎在每一節課，都有意無意之間炫耀身上所穿的衣履如何價值不菲，座駕是如何百裏挑一的極品。

這類名師不少是任教英文科的，座下學生後來能在公開考試中取得最高級別成績的不少，但據知情人士所講，如果這些名師親自下場，去應考英文科，尤其是早年尚有高級程度會考的時候，他們卻未必能獲取A級。各科目之中，具真材實學的老師多不勝數，但在補習界內，實學與受歡迎程度不一定成正比，市場往往喜歡一些愛搞噱頭的老師，莘莘學子很容易被名師們眩人耳目的宣傳伎倆所惑。

學子們年幼，不懂辨別賢愚還可以原諒，奈何近年民主地區的選民也日趨膚淺，經常被政棍們所騙。過去幾年，本欄說得唇焦舌敝，告訴世人美國總統特朗普一類的跳樑小丑，根本不適合從政，你投票選他，是害苦了自己國家。檢點下來，世界政壇上的「特朗普」共有三個，在美國的是本尊，分身於英國的是約翰遜，分身於巴西的是博爾索納羅。

這些政棍能夠得到萬民吹捧，用的大抵是好些補習名師的噱頭，在平常時節你看不出問題，一旦面對真戰場，這類人就會露餡。一場疫情便是照妖鏡，英國感染新冠病毒而死的人是歐洲之冠，巴西的死者是南美洲之冠，美國更是世界之冠。更讓人失笑的，是特朗普、約翰遜、博爾索納羅三人保護不到國民也就罷了，卻連自己也保護不了，一個本尊加兩個分身全部染疫，目前特氏與病魔之戰，尚不知誰能笑到最後。依我看來，這恐怕是上天對所有膚淺選民發出的一次警告。