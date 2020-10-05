教育局不久前就教育政策諮詢公眾，結果被網民鬧爆，直指本港教育空前失敗，搞到出現「大磚生」、破壞兵團、「火魔法師」同黑暴教師等。有網民仲以餐廳作比喻，指出無論投放幾多資源喺裝修和食材上，但管理、營運和員工培訓都求求其其，呢間餐廳點會有好嘢畀到人客；同樣，即使投放幾多資源喺教育上，若然請來全是「毀人不倦」嘅黑暴教師，只會培養街頭戰士又點會培養到人才？

網民鬧爆教育局，通識教材有問題睇唔到、學校有事唔知、教師出問題包庇，感嘆教育局局長楊潤雄乜都做唔到！自反修例風波開始，唔少教師喺網上發表不恰當言論、資訊，甚至喺參與違法示威活動中被拘捕，但教育局一直對事件抱着愛理不理嘅態度，無疑壯大教師嘅失德行為，直斥楊潤雄把關不力！

教育局接逾二百宗關於教師喺社會事件中涉嫌專業失當嘅投訴，有基金公司要求教育局披露涉事教師及學校資料，畀家長、學生於選校時知所趨避，家長有知情權和選擇權。之不過，教育局不允許。

楊潤雄就話一直嚴謹按照《教育條例》和事實處理教師投訴，他認為若局方對失德教師發出警告信，係希望教師於未來嘅日子，在學校及局方嘅幫助下，能改善以往做得不足嘅地方，故局方認為需要給予機會，讓教師把工作做好。有論者就認為教育局發咗警告信係冇用，因為教育局難以跟進佢究竟有冇痛改前非，喺課室有冇再「毀人不倦」；而最重要一點係辦教育並不是為教師提供就業機會，辦教育係為咗我們下一代正當正常嘅成長！換言之，楊潤雄死都要攬住失德教師，慈悲為懷，婦人之仁！依家公務員吃飯砸鍋，參與反政府示威遊行不絕，同樣喺亂世下冇用重典，未能即捕即炒魷。「禍患常積於忽微，而智勇多困於所溺」，一味婦人之仁，成事不足，敗事有餘也。