二十國集團（G20）領袖峰會將在十一月下旬於沙特阿拉伯由國王薩勒曼以視像主持，峰會主題為「為所有人實現廿一世紀的機會」，討論如何在新冠病毒大流行期間保障脆弱生命，推動經濟恢復增長，以及為未來更好的生活建立基礎。無論這次峰會的主題為何，最重要就是這幾年國際上發生的意見分歧及貿易紛爭的國家，全部也是成員之一，當中包括美、中、俄、英、德、法及其他歐盟成員等國家，會議將會變成新冠肺炎後一次國際舞台的交鋒。

美國過去幾年不停在我行我素及飄忽的對外政策，導致跟歐盟關係受損，北約軍事聯盟遭破壞，掀動美中貿易戰，美俄核武談判新加條件等，凸顯美國仍自視老大而號令天下，可惜敵不過時代巨輪。

最近看由啟蒙老師寫的《三百年的拐點 中國和美國的回應》一書，序言就點出現時世界布局，幾百年來西方霸權主義把持國際秩序，當中以美國所帶領的歐亞盟國尤為囂張，但到了今天，就需面對世界各國及新聯盟崛起，序言引用法國總統馬克龍在該國全球使節大會發言所說：「我們必須承認，西方的霸權或許已成終結」。這句話不無道理，只是新冠肺炎加速引爆。

G20成員中以美、德、法、意及英的疫情最嚴重，新經濟體系中亦有俄羅斯、巴西及印度的爆疫最強，但兩個陣營抗疫做法不同，美國的抗疫可以說是放任，連帶其盟國也採取這種手段，至今未能控疫。俄羅斯等與中國合作較強，控疫方法較保守但有效，體現出新興國家的合作及共同理念。美國與歐盟關係密切，但亦在關稅上無法妥協，世界貿易組織已授權歐盟對總值四十億美元的美國商品徵收關稅，報復美國對飛機製造商波音的補貼，為自身利益而破壞關係的例子太多。預計這次G20峰會，將會變成吵架平台，但無論如何爭辯，霸權主義沒落的日子已經開始。