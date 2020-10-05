上海市副市長許昆林，近期調任江蘇省委常委兼蘇州市委書記，由經濟第一大市的副職，成第六大市一把手。蘇州雖然行政級別只是一個普通的地級市，但經濟總量卻僅次於上海、北京、深圳、廣州、重慶之後，比正省級的直轄市天津以及多數副省級城市都高。而蘇州一直是政治高地，歷屆市委書記晉升省長、省委書記者接二連三。許昆林此番調職，未來看高一線。

許昆林二○一七年前出任上海市副市長，此前長期在國家發改委工作，曾任價格監督檢查與反壟斷局局長、價格司司長、固定資產投資司司長、副秘書長。原籍福建、浙江求學、上海任職，閩浙滬三層加持，仕途進入快車道。

同時，許昆林也成為今年以來第五位履任要職的發改委官員。就在十多天前，國務院辦公廳秘書二局局長劉蘇社空降新疆自治區政府副主席。他亦是發改委的老兵，任職長達近三十年，一四年出任地區經濟司司長，二○一七年接替許昆林擔任固定資產投資司司長，旋即調任國辦。

更早之前，五月份，發改委副秘書長程曉波空降甘肅省副省長，他曾任中國改革報社社長、國家信息中心主任。同月，青海省副省長田錦塵調升吉林省委常委兼延邊州委書記，軌迹與許昆林類似，皆是從政府副職跨省「入常」。他曾任發改委發展規劃司副司長、財政金融司司長、西部開發司司長。二○一七年幾乎與許昆林同步外放，空降青海。更早之前，發改委副主任羅文在三月份空降四川省委常委兼常務副省長。

短短數月，多位發改委官員出掌要職，顯示了其地位的吃重。發改委前身是國家計委，是政府系統權力最重的財經部門，職能幾乎觸及經濟社會發展的所有領域，有「小國務院」之稱，尤其是宏觀調控、經濟改革、項目審批等，權責至重。在十八大之後的權力洗牌重構中，發改委也受波及。宏調、改革樞紐分別轉移到中央財經辦、中央深改辦，發改委更多地承擔執行角色。上任發改委主任徐紹史，也成為史上第一位止步正部、未能晉升副國的發改委掌門人。

不過時移世易，因人而異。隨着二○一七年發改委常務副主任何立峰扶正為主任，且在二○一八年加銜為全國政協副主席，成為最高財經領導班底的核心成員之一，發改委的重要性重新凸顯。雖然剝離了功能區規劃、氣候變化、農業投資、物價監管、反壟斷等職責，但在區域經濟方面，譬如一帶一路、粵港澳大灣區、京津冀、長江經濟帶、長三角等重大區域發展戰略，都由發改委統籌協調。可謂「抓大放小」，更為精幹高效。

除了地方省市，國家部委方面，也有不少官員來自發改委。比如二○一八年新組建的國家國際發展合作署，首任署長王曉濤原任發改委固定資產投資司司長、副秘書長、副主任，是許昆林、劉蘇社的前輩；國家醫療保障局首任副局長施子海，此前亦任發改委副秘書長兼價格司司長，其前任正是許昆林。