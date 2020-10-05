功夫茶：人口老化響警號　壽則多辱好無奈

長壽原本值得高興，兒孫滿堂，每逢佳節笑聚一堂，梗係正啦！莫道桑榆晚，為霞尚滿天，咁就幾生修到。嗱！咁啱港人又屢次成為全球最長壽嘅地方，之不過，港人喺冇靈魂政府管治下，長命卻代表「壽則多辱」，大家有眼睇吖，有唔少老人家七老八十仍在街頭執紙皮！而等院舍收留就等到上天堂都未輪到，至於雙腳一伸求一個骨灰龕位更是難上加難，生為基層長者，活得毫無尊嚴，只落得「淒涼」兩字！

政府統計處最近公布咗二〇二〇至二〇六九年人口推算，已為人口老化敲響警鐘！呢，智商爆棚、向有神童之譽嘅勞福局局長羅致光，尋日喺網誌就話喇，本港八十五歲及以上人口喺十年後會急速上升，去到二〇四九年起一直維持喺八十多萬人，即約今日數目嘅四倍。人口老化一向存在，只係廢官從不正視人口老化問題。

神童局長向來數口sharp醒，「六十歲都係中年」，經佢一提，大家忽然覺得自己年輕咗，不過佢今趟強調，八十五歲及以上嘅「高高齡」人口，不斷有所增加，但十年後才「顯真章」，佢特別指出，在安老服務嘅政策中，由於大部分需要長期護理嘅長者都係八十多歲嘅人士，故此局方特別留意八十五歲以上人口變化，若不正面面對呢個人口老化嘅挑戰，十多年後便步入「高高齡」嘅人士或許問題不大，但對於二〇五一年後先步入六十五歲或八十五歲「高高齡」嘅人士，挑戰將會更大！

挑乜呢？嗱！其實何必扯到二〇五一年咁長遠，依家安老政策擺到明就係一塌糊塗，完全唔到位。政府又唔肯推行全民退休保障，又唔見增建安老院舍，社署數字顯示，本港現時約四萬人輪候院舍，其中供應最緊張嘅津貼院舍及合約院舍輪候時間長達三年五個月，呢，去年多達七千零四十五位長者「等到死」，為近年最高！依家仲有近四萬人登記輪候長者住宿照顧服務，想「老有所終」發夢就易！神童局長既然計到「高高齡」人口十年後飆升，目前就應該攞啲切實可行嘅政策出來。

嗱！正如有社區組織幹事指出，長者離開醫院、進入社區後嘅支援服務出現斷層，除咗等到死都仲喺輪候名單，更值得重視嘅就係政府對呢啲安老院舍監管不足，不久前爆出有私營安老院有嚴重鼠患兼派錯藥，事件引致一名八旬院友昏迷，神童局長至今尚未回應事件。大家都睇到，喺疫情肆虐下，為數不少嘅死亡人士都係安老院居住嘅長者！神童局長若然有些少惻隱之心，應該睇吓如何提升安老院舍嘅服務質素，同時為人口老化日夜兼程，搵多啲地，起更多優質安老院舍，要做實事，唔好淨係玩數字遊戲！咁先至對得住「勞福局局長」呢個咁神聖嘅職位吖！