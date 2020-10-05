世界視線：總統病情不透明　陰謀論咎由自取

美國總統特朗普確診新冠肺炎，其病情到底如何，至今仍然是謠言滿天飛。事實上，白宮發放訊息的過程混亂不堪，當中涉及多個部門參與，例如簡單到特朗普到底是何時染病，白宮醫生康利上周六見記者時，說特氏確診七十二小時，按此推算其確診時間應為上周三（九月三十日）；白宮隨即解釋，康利所指的七十二小時應為「第三天」即上周五的口誤，兩者並無出入。

特氏染疫的確切時間，只是眾多疑團的其中之一。《時代》雜誌就列出包括特氏多久才進行一次新冠病毒檢測、特氏現在的實際身體狀況到底怎樣、他是否曾吸氧，以至他為甚麼要使用實驗性療法，不一而足。

人們可以看到，除了白宮發放特朗普的最新視像片段，國防部等部門亦有參與訊息發布，而歷屆政府遇到重大變故，都會召開記者會，邀請相關專家出席，統一口徑。疫情初期，特氏委任副總統彭斯領導抗疫工作，目的就是要對外發放統一訊息，當然特氏不會讓鎂光燈落在他人身上，他從彭斯那裏接過指揮棒，結果愈說愈亂，那是後話。

同樣是國家領導人身體出問題，日本前首相安倍晉三腸病纏身，日前開記者會宣布引退，直至選出自民黨總裁繼任人，整個過程波瀾不興，有序不紊，你可以說安倍的病情早已是舊聞，人們早有心理準備，但新冠疫情肆虐美國，當地作為全球死亡人數最多的重災區，怎麼可能沒有為領導人中招早作準備。人們如今對特氏病情的猜測，大約只有北韓領導人金正恩早前神隱多天引發陰謀論滿天飛，可以比擬，但別忘了北韓是封閉獨裁政權，美國則貴為民主典範，兩者豈可同日而語。

最好笑的是，美國情報界紛紛警告，總統病情缺乏透明度將讓北韓、俄羅斯、中國和伊朗等敵對國家有機可乘，構成國安危機，俗語說「物必先腐而後蟲生」，如果不是堂堂總統也藉疫症玩權謀詭計（有指特氏的劇本是極速康復，塑造強人形象），又如果不是美國政府抗疫漏洞百出，敵國們又能玩得出甚麼花樣？