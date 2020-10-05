正論：基建淪無底深潭　港珠澳橋成重擔

剛過了中秋，快將踏入年尾，然而由年頭開始的新冠肺炎疫情，卻到現在仍然未有平息迹象，作為抗疫其中一個主要措施，就是實施封關，機場是重點，但連接內地的主要關口羅湖也封閉，高鐵停運令到西九關口也停止操作。相對而言，港珠澳大橋可以開放使用，已經算是比較寬鬆處理，但因為強制隔離措施，使到來港客流劇減，港珠澳大橋也難幸免，車流冷冷清清。

有指港珠澳大橋是國家級基礎建設，政治象徵大於一切，類似例子還有高鐵，基本上每程都是津貼乘客，回本無期，同樣地，廣深港高鐵香港段亦是耗資接近千億元，到現在依然客量未能達標，而且更加被疫情拖累停止運行八個多月，談收支平衡簡直是天方夜譚。一國之力當然可以承受基建天文數字費用，但香港一城之小，卻要承擔大量大白象工程的費用，不單止未能回本，而且日常運作費用亦是龐大支出，這是無底深潭，把特區財政拉入深淵。

港珠澳大橋動工以來，事故不絕，超支延誤嚴重，本港為大橋工程的總承擔接近一千二百億元，是史上最昂貴基建設施之一，希望成為大灣區其中一個交通樞紐，能夠從中得益，然而事與願違，期望愈大，失望愈大，大橋通車近兩年了，車流量一直低迷，未能達標，以為會隨着時日有所改善，卻屋漏偏逢連夜雨，爆出世紀疫情，令到大橋使用量雪上加霜，車流量在今年首七個月僅為廿三萬架次，數字上絕對慘不忍睹。

大橋香港段反應冷淡，加上內地實施免費通行政策，減少了近一千八百萬元收入，令到今年七個月內實際橋費收入僅為二千七百多萬元，而大橋年均營運開支需二十五億元，即是一年蝕足九成九，僅夠支付職工開支，根據安排港府可能需承擔十億元來填氹，對財赤嚴重的特區來說，可說是百上加斤。

歸根究柢，最主要都是疫情封關，影響中港澳之間的互動，每封多一日，損失又增多，需要使用公帑補貼，特區庫房每日都在流血，很快便會流血不止。而且連鎖反應，令到大橋周邊的配套設施亦等於枉設，商業上損失未必可以量化，問題日積月累，大橋車流量更會惡性循環地繼續降低，到時要再刺激使用量更加困難。

大橋已經是既定事實，無論賺蝕都不能棄之不顧，基本運作保養維修不能減省，節流不可行，開源卻是最重要的一環，一定要想辦法催谷客流，當務之急，就是恢復正常通關，人流增多，才有機會搞活大橋的使用量，免致成為「無車」大橋。同樣地，高鐵的處境亦是需要恢復通關，才有機會救亡，否則單是這兩個大白象工程的營運費，成為特區庫房永遠不能拋低的包袱。

疫情要在短期內完全清零基本上不可能，而社會陷入經濟困境已經等不了，通關刻不容緩，港版健康碼是其中一個關鍵，一直只聞樓梯響，拖拖拉拉，數個月來一事無成，還是老樣子。高官是否有親自審視大橋開支報告？每一日每一月都是鮮紅的赤字，這些一分一毫都是市民血汗錢，眼白白看着付諸東流，寧不悲乎！