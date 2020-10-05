神州觀察：景區設施再奪命　行業安監太糟糕

繼山西太原台駘山景區於十•一長假首日發生奪命火災後，湖南株洲一個熱氣球飛行營於第二日再釀人員墮亡慘劇，禍事接踵而來，足以說明相關行業安全存在嚴重漏洞。有問題不可怕，可怕的是對待問題的態度，一些行業的安全意識之淡薄、監管工作之輕率堪稱讓人吃驚，如此又何愁不禍事頻生？

據悉墮亡者是一名在該營地兼職的男性大學生，負責熱氣球升降的相關操作，因為受新冠肺炎疫情影響，涉事景區同時還聘請了不少兼職大學生，然而事發前都只接受了短暫培訓，便被倉促派上場，以致不熟操作，遭熱氣球纏扯至半空，終因體力不支跌下。按說營地以「臨時拉伕」方式搞生產經營已是大錯特錯，怎知有工作人員於受訪時竟淡然表示事件沒甚麼大不了，摔死亦只能怨自己不小心，以致遭網民怒斥太冷血、太無良。

老實說，像熱氣球升空這類遊樂設施不無安全風險，過往並已釀致不少奪命災難，譬如當年的埃及樂蜀事故就導致十九名遊客慘死，當中更包括九名香港人；去年十•一長假首日，山東煙台市馬家溝景區的氫氣球因繩索斷裂而沖高爆破，令一對母子摔死當場。如此高危的遊樂設施竟讓一群臨時招聘來的人員負責操作，且只作個多小時的崗前培訓，這樣的營區經營者也是夠混帳，事後的回應態度更是麻木得叫人難以置信；說到底，這種人眼中就只剩賺錢，人命安全也可全然不顧，不嚴懲簡直沒有天理。

景區安全事故頻出，固然與某些設施經營者的無良本性有關，但這些人又是誰放進場？景區管理部門及其他相關監管單位有否充分履行職責，做好審查把關工作？像造成十三死、十五人傷的台駘山景區大火，就被指事發前三天已遭消防部門查出存在火災隱患，並責令整改，惟景區開發營運商卻堅稱相關安全工作一向「做得很好」，並想翌日繼續營業，這樣的態度不出事才怪。去年十•一，江蘇無錫一個探險公園的玻璃滑道發生意外事故，惟當局拖至月底才公布事件，且不肯透露具體傷亡情況，有傳當局更強令遊客刪除現場所拍的圖片及影片，可見一些事故災難恰恰是地方保護主義縱容產生。

這種現象更已延伸至各行各業當中，譬如內地化工廠爆炸、礦難等事故總是沒完沒了，問題就在這裏。只因這些行業都是地方財政來源、利稅大戶，不保護不行，哪怕明知存在各種安全隱患，甚至已經劣迹斑斑、屢有前科，監管亦會假裝看不見；查它們就是跟自己過不去，因為事關某些官員的政績前程，乃至以權謀私、貪污受賄的機會，大不了待事後搞公關騷或互鬥卸責。