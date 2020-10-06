正論：假難民禍根早種　剷除毒瘤不容緩

特區末世，四面楚歌，內憂外患，不僅是暴疫夾擊，亦要面對日漸惡化的內部治安問題，而其中一個最棘手的罪惡根源便是滯留在港的假難民，作惡多端，無孔不入，政府的處理手法竟然是有病不醫，不割不切，任由這個治安毒瘤愈來愈脹大，像癌細胞吞噬市民的生存空間，正是趁你病攞你命。

假難民多數來自南亞地區或非洲國家，本身很多都是亡命之徒，來港是想搵快錢，被黑幫招攬成為新血，黃賭毒打家劫舍無惡不作，多宗大型珠寶及金行劫案都懷疑涉及南亞幫，亦有攔路截劫市民，持槍打劫便利店，在鬧市進行販毒。警方毒品調查科人員日前在旺角砵蘭街一座大廈梯間拘捕一名孟加拉籍假難民，在他手持的一個紙袋及大廈一個劏房單位共檢獲約重十五公斤的懷疑可卡因及約逾一公斤的懷疑「冰」毒，市值約二千六百萬港元。這個只是蝦兵蟹將，魚毛一名，也處理大量毒品，相信案件僅屬冰山一角。多年來幾乎每日都有南亞幫犯案，疫潮下搵食艱難，南亞幫假難民趁火打劫會更嚴重。

現在大約有逾萬名假難民滯留在港，今年提出的免遣返聲請個案有一千一百宗，與去年相若。他們濫用免遣返聲請審核機制（酷刑聲請），不斷上訴拖延，變成有數年時間可以留在香港搵食。本年度的保安局開支預算中，預料出入境管制撥款較上年度的修訂預算增加六千七百多萬元，達到三點一億元，增幅約兩成七，主要為增加五個職位，以及為免遣返聲請人士提供公費法律支援及增加其他運作開支所需撥款。數字顯示，七年間狂燒逾六十億元公帑，非常驚人而且白白浪費，因為事實證明，十居其九都是假難民，沒有資格獲得庇護，需要立時遣返。

本報及各界多年來力陳假難民禍害，政府卻忠言逆耳，不但沒有斬草除根，而且還非常「好客」，倒貼公帑去招呼這些瘟神，又縱容他們在社區自出自入，四處僭建「南亞新村」藏污納垢，擾民破壞治安。由於居無定所，犯事更加難以繩之以法。市民身受假難民之害，政府助紂為虐，其實就是幫兇。

港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，留下這個計時炸彈在特區，終於爆發，特區首任行政長官董建華卻照單全收，本港成為第一收容港，絲毫沒有意思修正甚至剷除禍根，反而視若無睹，任由治安毒瘤滋長，可說是特區假難民之亂始作俑者。歷任特首因循怠惰，絲毫沒有體察民情，對假難民問題撒手不管。假難民有人權，難道香港市民沒有嗎？對敵人仁慈，即是對自己人殘忍。作為市民應該有安居樂業，免受罪惡侵害的權利，政府多年來愧對香港人，應該盡快補救贖罪。

對付假難民問題需要全方位跨部門配合。最基本是加強執法掃蕩，拆除各區罪惡溫床「南亞新村」，除去罪犯竇口。涉及假難民犯法案件，亦應該加重罰則，而且需要服刑後即時遣返。另外應收緊甄別機制，短期治標方法需要設立禁閉式難民營，把假難民與社區隔絕，無論他們聲稱是甚麼身份，一律安置在難民營，切斷他們與本地黑幫連繫，沒有出入自由，便沒有辦法犯案，更加不會禍及市民。港英政府為越南難民設立禁閉營，把對社會影響減至最低，即使屢次發生騷亂，市民並沒有受波及。港人治港竟然比殖民地時代大倒退，中央明顯所託非人。

要徹底根治假難民問題，香港必須退出聯合國《禁止酷刑公約》，這方面涉及主權問題，特區需要如實向中央反映，盡快解決纏擾香港多年的毒瘤。五十年不變，並非五十年不管。若果特區有能力可以解決自己產生的問題，便不會有黑暴出現，而且止暴制亂無期。中央有需要便應該出手，出手便要乾淨利落，不能拖泥帶水。既然西方國家都開始把香港與內地待遇列為同等級，一紙象徵式的公約，退出可以剷除假難民禍根，不退還待何時？

太平盛世無為而治，特區亂世，政府施行的卻是無能而治，遇到問題不肯正面解決，連切割毒瘤也沒有決心，養癰遺患自食其果。美國把香港列入與伊拉克同等級的難民類別，對國際金融中心是最大羞辱。人必自侮然後人侮之，再不剷除假難民這毒瘤，香港人真的要做難民逃亡了。