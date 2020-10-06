產評：誰得科技得天下　中美世代級互爭

疫情加速全球經濟數碼化，形成世代更替關鍵期，中美誰得科技得天下！在新經濟年代，數據恍如上世紀石油，誰能主導數據轉化成經濟力量，誰就能掌握話語權。中國雖然在晶片開發上相對落後，但在構建應用嶄新科技的生活圈上傲視全球，尤其能透過科技精準地鼓勵民眾消費，成為經濟復甦重中之重。當然，美國從沒有低估眼前對手，正全力多方夾擊，企圖「買時間」追落後。

今次全球疫情令多地被迫實施在家工作、電子商貿異軍突起，加上經濟不景氣，企業須破格提升效益，迫使世代更替，恰巧再適逢歷時逾兩年的中美貿易戰，全球供應鏈順水推舟地起巨變，更多企業將部分生產設施遷回本土。種種因素推動企業要設法通過加大應用科技來降低成本，而這個過程將加快科技與經濟力量融合，互聯網滲透率急增，數據量幾何級數上升，全球經濟數碼轉型已無回頭路，這令中美科技競賽無法再拖拖拉拉，必須埋身肉搏！

中國在晶片發展上落後是不爭的事實，這從美國以斷供晶片來打擊華為及中芯的生產得到印證。畢竟晶片研發需時，這方面中國注定要捱打一段時間。可中國在科技領域不無優勢，包括掌握5G技術、應用科技生活圈，以及控制科技產品所需的稀有物料等。

以全球「消費之首」汽車業為例，電動車已成為行業的未來，中國既擁有龐大消費市場，亦壟斷了電動車電池生產所需兩種主要稀有金屬的全球供應。雖然美國正大灑金錢急起直追，包括四出投資相關金屬礦產，但誠如中國面對晶片短缺一樣，遠水難救近火，一旦中國以斷供相關原材料作還擊，勢必大傷美國汽車業元氣。

正因中美科技實力拉近，如今美國正傾盡全力打擊中國科技產業鏈，並以安全理由，否定中國科技制式在全球應用，圖謀拖垮中國的科技業發展。可疫後中國經濟形勢不比美國差，着實能奮力迎戰，雖然此刻美國正積極拉幫結派封殺中國科企，但只要中國保持內部社會穩定，十四億人口能透過科技精準地消費，再加上堅持對外開放市場及中國人歷經艱辛，必能捱一段日子。

如是者，為保霸權，美國會否把心一橫，以一場「熱戰」來擊倒中國的「內需」王牌？這一步誠非不可能，但美國的代價也不菲。或許兩強最終是分立、分出勝負，抑或兩敗俱傷被其他經濟體取代，要用上一個世代的時間方知答案，勿期望短期內能解決！