世界視線：十月驚奇拚冠疫　歐亞列國失預算

美國總統特朗普染疫入院。一輪雞尾酒治療，不僅病情火速改善，民調支持率亦反超前拜登。無論染疫過程有多曲折，奇襲選情效果順利達到。特氏「因病得福」，競選團隊當可暗自叫好，但欲在美國總統選舉期間興風作浪的歐亞國家和地區卻要小心：如果所謂的十月驚奇是拿新冠疫情作文章，那麼還能指望特氏在選前採取重大外交動作嗎？

目前影響歐亞地區局勢的熱點事件至少有三：首先，一些東歐國家推動白羅斯顏色革命，以刺激北約與俄羅斯的緊張對立；其次，土耳其以回教及泛突厥世界名義，在地中海和外高加索地區挑戰歐洲基督教國家勢力範圍；最後，在中國周邊，美、日、印等國實施印太戰略，導致中美在南海、兩岸在台海及中印在高原地區都可能爆發衝突。

捲入上述博弈的各方，過去一段時間都是依特氏的行事風格、外交取向，以及美國總統選舉的時間表，來研判局勢發展。如東歐國家積極反俄，顯然要在美國總統選舉期間，爭取美國政圈及民意，支持強化北約；如在外高加索地區，土耳其支持阿塞拜疆與亞美尼亞爆發戰爭，正好是在美國總統選舉首場電視辯論前夕。這個時間點，不僅有利於土國總統埃爾多安增持對美國和歐洲的外交籌碼，同時亦為特氏在選前出手調停紛爭，留下足夠時間。一旦白宮促成阿、亞兩國停火，不僅特氏可為自己選情加分，埃氏亦可確保他的戰略擴張不至失控收場。土美如是達成利益互換，各取所需。

特氏染疫給各國的研判帶來變數。東歐各國顯然不滿特氏將焦點過於集中在印太，而與莫斯科瓜田李下。但若特氏民調反超前，各國又該如何籌謀？同樣，土耳其現在亦無法確定特氏能否及時調停。如不能，則戰爭就可能演變成「斷線的風箏」，令土國和阿塞拜疆徹底暴露在法國、俄羅斯等國的猛烈反擊之下。中印邊境以往十月就要因氣溫劇降而封山。印度目前仍不肯撤軍，就是在等白宮的十月驚奇，如果中國東部爆發戰爭，印軍自當趁機攻城掠地。但若白宮再無動作，印軍是否就應從冰天雪地的前線速速撤離？