功夫茶：最新睇驗一掃通　一鍵切換真輕鬆

快意當前，全天候廿四小時貼身陪伴你，一秒通全球嘅東方報業集團網站《on.cc東網》又獻新猷益知音遍天下嘅粉絲喇！今次嘅體驗絕對有驚喜，正所謂「人欲活潑其心，先宜活潑其眼」！東網就係要畀「新睇驗」大家。

即係咁，我哋雙眼所見到嘅嘢，本來就會影響心情，如果要心情變得輕鬆同埋活潑，就要先用充滿新鮮、活力嘅事物、凌厲嘅影像和生鬼多姿嘅主持，來愉悅自己嘅雙眼。本報關心社會關心時事，更關心每個讀者嘅貼心感受，是以《東方日報》及《on.cc東網》一直緊追時代，與世界接軌，深明科技日新月異，要令讀者一看難忘更難抗拒，必定要經常推陳出新，令讀者一機在手都嗌住：愛上《on.cc東網》！

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嗱！講到最新「睇驗」，功夫茶推介《東方日報》精選部分報道加有「睇片」QR Code，無論新聞時事、兩岸國際，只要輕輕一「嘟」，原汁原味嘅新聞片立刻眼前來！仲有體育直播、娛樂消閒，都係「掃一掃」熱爆影片隨即到，快意當前，無過此者。依家人人關心疫情，話畀大家知東網嘅《香港疫慌》，有關即日最新消息、疫情動向，又係掃一掃描新聞內嘅QR Code，即可連接《香港疫慌》專輯，確診數字、防疫規例、專家意見，全部話你知，足不出戶，疫情盡在掌握中，東網真係幫到大家！

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好嘢太多一時三刻講唔晒，大家快來活潑雙眼自己睇驗啦！只要開啟智能手機內置相機功能，將鏡頭對準QR Code，手機便會自動掃描，彈出連接網頁嘅視窗，五秒內你就即刻享受全新「睇」驗，每個感官細胞都嗌爽！爽！爽吖！