神州觀察：布病肆虐屬人禍　受害賠償勿敷衍

內地行業安全生產漏洞重重，不少事故責任更屬人為因素所致，教訓十分深刻。當局除需以雷霆手段進行事後追責，倒逼做好前期的監管防範工作，還需對已經造成的社會傷害做足善後賠償工作，力爭將民眾的損失與怨憤降至最低，惟從現實情況來看，一切仍難有效達致，而這種敷衍態度非但解決不了問題，長久還將增添更多社會危機，不可不慎。

甘肅蘭州一間藥廠早前因自身操作出錯，導致三千多人感染布魯氏菌病，事件可說是一起不折不扣的人為之禍。在當局象徵式的追責及督促之下，涉事藥廠近日終向受害民眾發布賠償方案，表示將視不同情況給予三千元至五萬元的賠償金，但需簽訂和解協議答應從此不再找藥廠麻煩，各位才有錢拿，惟遭大部分受害者拒絕。

布病俗稱「懶漢病」，會讓患者喪失一定勞動能力，至少不能再做重體力勞動，嚴重的還會導致落下殘疾，乃至丟掉性命；此外亦有說布病或會影響男女生育問題，更重要的是，此病一旦得不到及時治療，拖成了慢性病，患者還將長期忍受精神委靡、關節疼痛之苦，卻無法根治。涉事藥廠不但人為釀禍，更被指蓄意隱瞞病菌洩漏情況多時，以致許多受害人不明就裏，白白錯失救治良機，不可原諒。

關於布病的危害眾說紛紜，是故受害民眾普遍不接受該賠償方案，當屬意料之中。何況涉事藥廠實在賠得太少，最高賠償不過五萬元，毫無誠意可言，尤其對於潛在的致殘致死結局來說，這點錢究竟算甚麽？包括病情復發、出現某些後遺症等不可預知的情況都須考慮在內，否則單是治療費用隨時就會形成無底洞，拖累全家。既然問題是藥廠一手造成，又存在這麽多無法預估的風險，受害民眾提出讓對方提供終身免費治療，完全在情在理。

只是想要達致這一訴求，機會甚微，甚至就算簽了所謂的和解協議，到頭來能否賠償到位亦難說，像內蒙古就曾有民眾因在羊場工作染上布病，並被鑑定為工傷十級傷殘，當時雖獲賠償十幾萬元，惟追討四年亦未拿到一分錢。其實對方的意圖很明顯，就是想以極低的代價換取患者不再追責，撇清關係安全離場，自始至終就沒想過要對患者終身負責。

老實說，終身負責恰恰是這些不負責任企業必須做到的事，不讓它們一賠到底，就永遠不會長記性，除需提供所有的醫療保障，還需視患者年齡、身份等因素妥善安置他們的上學、就業等問題，及需盡力彌補患者及家屬的精神損失。此外政府亦需負上相應的監管責任，及有義務與企業一起履行好相關賠償安置工作，而非淪為無良企業的幫兇。