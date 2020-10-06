香港沒有「三權分立」，只有「行政主導」，這是從港英時代到回歸之後的制度現實，區別在於憲制發生了轉變，由「宗主國」英倫回歸中國，成為中華人民共和國的特別行政區。

「一國兩制」的設計，沒有改變香港的「行政主導」，然而「行政主導」卻大大減弱，「三權分立」甚囂塵上。「司法」、「立法」都要爬頭，「司法」以「獨大」、「老子天下第一」，對「行政」頤指氣使，「行政」和行政長官則畏之如虎。「立法」對「行政」更是肆意欺凌，大打出手，隨時隨地癱瘓施政，「攬炒」成性，成癖成狂。

回歸之後，「行政主導」為何如此弱雞，和港英時代天差地遠呢？其中一個原因，是行政當局、行政長官及團隊甚廢甚弱甚無能，其中深藏一些港英餘孽、無間道，出於政治目的配合「立法」、「司法」中的反中亂港勢力自殘政府施政。不錯，根據《基本法》的規定，回歸後的「行政主導」較之港英時代有所減弱，特首之權比不上港督，對「立法」、「司法」機構和人事的影響力也比不上港督，但絕沒有弱到「行政主導」如今日廢柴般地步。

「為政在人」，人若廢，一切皆廢；人無能，一切「不能」。回歸二十三年，四位特首，幾十位管治高官、幾十位行政會議成員，有一位能員幹將嗎？不僅如此，這班人中還有貪腐之人，有政治上可疑之人，「身在漢營心在曹」之人。不錯，他們確乎在使用手中權力「行政主導」，但要把香港「主導」到哪兒去呢？「主導」成甚麼樣子呢？大家有目共睹，慘不忍睹也。

回歸二十三年，香港「行政主導」不濟，成了亂七八糟的爛攤子，和朝廷所託非人有關，當甩手掌櫃有關，政策搖擺不定有關，對反對派姑息縱容有關，對立法、司法的自我膨脹、自我賦權置之不理有關。從制度和人事而言，香港「行政主導」要真能主導，要靠中央領導。事實證明，香港的「行政主導」不可能自然生成，發揮作用也。