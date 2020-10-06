特朗普夫婦確診新冠肺炎後，網上出現各種議論，有些人寄予同情祝福，也有不少人冷嘲熱諷。最另類的是，美國有位參議員乘機抹黑中國，聲稱「中國把病毒傳給了總統夫婦，我們必須讓他們承擔責任」，簡直是臨表涕泣，不知所云。

做人要厚道，對別人的痛苦幸災樂禍固然不可取，而利用總統染疫妖魔化中國更是可恥可鄙。難怪美國媒體也看不過眼，批評該名政客的言論是「最糟的表態」，其意圖非常明顯，就是想呼應特朗普長期以來甩鍋中國的言論，試圖把總統確診一事變成政治問題，從而向某些選民證明其強硬反華立場。

這次美媒倒是說了公道話，攻擊中國已成為許多美國政客的唯一工作，也成為撈取選票的廉價手段。他們從來不需要任何證據，一味胡言亂語，不管多麼荒謬絕倫，都能博得一些掌聲。這除了反映美國政客素質低劣，也證明美國社會愚昧反智。

美國之所以淪為疫情重災區，完全是咎由自取。當中國上下動員全力抗疫時，美國政客卻在幸災樂禍，譏笑中國人是「真正的病夫」，甚至乘人之危鼓動美國企業回流。後來美國自己淪陷，政客們不是輕描淡寫，就是爭相卸責，連是否戴口罩也爭論了好幾個月，難怪其確診和死亡人數遙遙領先全球。更荒謬的是，特朗普確診後，白宮發放的訊息混亂不堪，多個部門各說各話，簡單到何時感染、病情如何，也有不同說法。

美式民主一直被吹得天花亂墜，沒想到一場疫症就全部露餡。疫情爆發以來，中國處分了數以千計抗疫不力的各級官員，反觀美國死了這麼多人依然沒有任何官員被問責，這不是很諷刺嗎？美式民主到底好在哪裏？不管怎麼說，堂堂第一強國的總統敵不過小小病毒，絕對是美國的恥辱。中國人既不宜幸災樂禍，也不必以德報怨，只需冷眼旁觀，看那班洋犬如何傷心悲泣。