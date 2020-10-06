特區歷代最高管理層，好大喜功的有，或志大才疏，總之所託非人，最喜歡興建支出龐大的基建，以炫耀自己的豐功偉績，可惜卻是劣迹斑斑，興建的都是蝕本貨，成為特區常態現象。郵輪碼頭這個前朝遺留下來的爛攤子，變成烏蠅也不會飛去的「死場」，返魂乏術，如何處置費煞思量。

基建工程大部分都是大白象工程，動輒百億元成本大而無當，超支延誤基本上是家常便飯例牌菜，分別只是情況嚴重抑或是極度嚴重。每次宣布要興建重大的設施，大家都預期必然也會有大大小小事故發生，令到工程一拖再拖，中間又再需要政府額外撥款，形成不斷循環的鬧劇。沙中線短筋事件，簡直是國際醜聞，進行了一大堆調查，報告出來竟然不用拆卸月台，沒有官員因此要丟職，也真是異數。

如果開始啟用順順利利，還不是最差，就當作長期投資，可惜就是凡大型基建都是手尾長而且無論賺蝕，維修保養以及營運費用高昂，就單以港珠澳大橋來說，通車近兩年來，一直車流量偏低，今年首七月收入僅二千多萬元，但根據協議安排，特區政府每年需要承擔大約十億元營運維修費用。有數得計，十年便是百億了。以今時今日的特區政府財政赤字，孭這個責任真是斷擔挑了。為今之計，就是盡快通關，才可以增加大橋的車流量。因疫情而停駛多月的廣深港高鐵香港段，也是時候考慮重開。若果給人印象是長時間不運作也無傷大雅，沒有影響市民生活，這代表了設施本身象徵意義大過實際，納稅人的公帑恐怕被浪費了。

兩大重量級基建，都未能達到預期用量目標，是當初估計錯誤，抑或是後期安排出現問題，如何改善使用量，官方應該盡快補救，向市民交代。日後別再妄提大型基建，像明日大嶼這個級別真是休想再提了。