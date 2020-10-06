國泰航空不申請特區政府的第二輪保就業計劃，市場已盛傳他們將大規模裁員，以應付新冠肺炎疫情以來的龐大虧蝕，問題只是在哪天動手。儘管不少職方在接受訪問時，都說不希望大規模裁員，說公司應有裁員以外的選擇，但大多數人在言談之間，都不表樂觀，個別受訪職方或已辭職，或打定輸數，承認大規模裁員已屬無可避免。

因大量航班停飛，貨運業務還可勉強維持，客運業務幾乎陷於停頓，據有關方面消息透露，連機師、機艙服務員和地勤人員，國泰航空人手過剩計達六千八百人，現時只靠清假、放無薪假期等方法拖住，其實對公司和職方都沒有好處。不出手裁員，公司仍要負擔底薪、醫保、福利一類開支，怎樣說也是一筆支出。職方呢，不少人難以單靠底薪來維持生活。以新入職機艙服務員為例，底薪只得每月港幣七千元，正常時有飛行津貼，加班津貼，實際每月可以拿到起碼一萬多兩萬元，只拿底薪差距太大，不少人寧願另謀高就。問題是際此經濟不景之秋，其他環節是否仍有就業機會。

網上流傳國泰將於日內陸續向員工派發「大信封」，裁減四百名國泰城員工、七百名機師，一千五百名機艙服務員，據悉有三類人高危，包括合約員工，新入職和三年內退休員工。現時國泰僱員合共約九千人，目標是裁減三分一，即是三千人，看來除了上面的二千六百人外，仍有幾百人要裁掉。

不妨拿規模接近國泰航空的新加坡航空作比較，他們宣布的裁員計劃，出手被指比國泰狠得多。國泰的高層要動手裁員，也頗費躊躇，無論如何，裁員肯定是自救之道，問題是裁員幾多人，既能令公司立即止血，他日經濟好轉時有足夠的經驗和人手重新上路，如果下刀不夠狠，對社會的震盪較小，但對止血幫助不大，說不定短時間內又要再開刀。如果下刀太深，員工肯定會有怨言，社會也會有反應，認為國泰這類大型企業未有負起社會責任。現時國泰每個月燒錢達港幣十五億，航空業復甦無期，再支撐下去有如倒錢進無底深潭。雖然特區政府已撥款三百九十億給國泰，作為優先股式貸款，但只夠捱到二○二四年。

現今世界航空業已進入冰河期，全球都面臨乘客減少，航班收縮，嚴重虧蝕的困境。個別國家地區如內地、歐洲、美國等還可以依賴國內或地區性航班苟延殘喘，但國泰這類航空公司的業務全靠國際市場，好景時期當然業務表現出色，但遇上疫情瀰漫，國際航班大量停飛，虧蝕也特別顯著，要走出困局需要更長時間，絕非易事。