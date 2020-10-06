都說就算美國總統特朗普瞓在醫院病危，美國遏華都不會停止，甚至會因為其選情落後而變本加厲。果不其然，繼美國國務院公布「美國難民接收計劃」，首次將香港納入難民分配的特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、委內瑞拉、危地馬拉等動亂地區歸作同一類，擺明剃中國眼眉後，又對香港十‧一當日有逾八十名暴徒被捕表示憤慨，煞有介事批評「港府和中共合謀剝奪港人自治與自由」云云。

來說是非者，便是是非人。講到剝削人民自由，哪個地區及得上美國？眾所周知，當地黑人遭白警跪殺引發大規模反種族歧視暴亂，至今仍未平息，期間除了再有多名黑人慘遭警員槍殺，示威者遭警員暴打更非新聞，即使主流美媒鮮少報道，香港人也可透過社交媒體看到示威者「開Live」直播，美式警暴之不人道、無人權，示威者連上街的自由也沒有，盡收眼簾。美國司法部長巴爾更揚言，全國各地檢察官應以「共謀叛亂」、「煽動叛亂」等較嚴重罪名控告被捕的示威者，最高監禁二十年。相比起來，香港的黑暴打砸搶燒、「裝修私了」、無惡不作，別說沒有一人遭警方槍殺，連被控暴動罪者也寥寥無幾，入罪頂多被判三幾年監禁而已。美國竟夠膽死批評香港無自由，何謂睜眼說瞎話，有目共睹。

最不堪的是，本港反對派顛倒是非，助紂為虐，黑暴將香港攪得周天寒徹，固然不批評半句，甚至繼續鼓吹；美國這場浩浩蕩蕩的「黑人的命都是命」運動，他們更是視若無睹，從不敢直斥美爹濫殺黑人；大狀黨郭家麒之流甚至含血噴人，惡意中傷及羞辱本港警員，煽動仇恨。說穿了，無非為了選票，以為藉此可以轉移焦點，減低支持者對他們接受人大委任賴死在立法會的不滿，厚顏無恥，莫此為甚。

香港就是多得這班洋奴漢奸充當外部勢力的帶路黨、應聲蟲和跟屁狗，才會落得不斷沉淪的下場。