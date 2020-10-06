歷屆美國總統在任內的死亡率甚高，據說高於盟軍在諾曼第登陸的一線部隊，最典型例子，是上世紀六十年代的甘迺迪，他猶如給當眾槍決，事後也無法找到行兇者的幕後主腦。除他以外，也有美國總統上任未幾，偶染風寒就斃命，只是死得不如甘迺迪般戲劇化，便漸漸給人淡忘了。當然也有「處決」不成功的例子，譬如上世紀八十年代的列根，中槍後大難不死，能做到任滿。

現任總統特朗普剛染上專門向老人奪命的新冠肺炎，此事是意外抑或有人蓄意為之？自去年開始，本欄就有一種特別論調，說中國之所以在貿易問題上敢於對特氏以硬打硬，是因為掌握的大數據顯示，現任白宮主人不易連任成功。北京具體掌握甚麼數據，我當然不得而知，但很可能有情報反映，美國大財閥對特氏十分不滿，他們自然會「做嘢」，設法去換一個新總統。

有傳美國真正的管治者是一批金融大亨，這些人手眼通天，總統寶座誰去誰留，由他們說了算，特朗普上任後的種種舉措離經叛道，肯定不為傳統財閥所喜。今年是大選年，偏巧所有事情似乎都對特朗普的連任不利。

新冠肺炎未必是幕後玩家製造出來，但在防疫過程中，何以美國的表現竟是全球最差？連帶使過去幾年的經濟成果也「一筆勾銷」，這是有人在抽後腿嗎？疫情如斯嚴重，為甚麼還有這麼多人不停出來示威丶騷亂？

美國前國家安全顧問博爾頓、揭發「水門事件」的記者，甚至連特朗普的姪女都紛紛出書，揭發現任白宮主人的各種醜行，凡此種種，是偶然還是有人「精心安排」？在美國總統選戰的最後一個月，特朗普突然染上新冠肺炎，是否有人刻意向他「播毒」則難說，但觀乎他的氣色，相信也死不掉。但染疫一事對他的選情，恐怕又是弊多利少。