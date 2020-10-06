疫情持續反覆，政府廢噏「鬆弛有道」，實則救市無力、救人無方，一個港版健康碼都推出無期，仲講乜鬼旅遊氣泡吖！有道是「政如農功，日夜思之」，做得問責高官，在其位，謀其政，這是起碼的為政之德！

然而香港高官，至叻怠政，口噏就當完成，而唔係將工作當使命，有使命感嘅官員，應該係「在位一分鐘，幹好六十秒」，而港官就在位一分鐘，吹足六十秒！好似西貢大環村丁屋群外，官地鑿私路，地政總署、規劃署和環保署三部門踢極唔郁，互相推搪唔執法，有議員批評政府部門縱容他人非法霸佔官地，促申訴專員公署及廉政公署介入調查，之但係各部門都好似借咗聾耳陳隻耳，乜都聽唔到！又如壹淫媒股價異動成兩個月證監會又好似食咗啞藥，又唔查又冇出過聲究竟妖股癲升又插水係乜因由？若然唔係世紀大造市，請畀理據！又如司底驊放生掟三十隻動物落街嘅狂徒等等，全部都係怠政惡果！香港今日之死，好大原因就係死喺廢官怠政！

如今百業蕭條，百姓失業，民怨沸騰！本報民調結果顯示，都對呢個吹水政府失去信心，恐年尾大裁員，營商就業皆玩完！一葉落而知天下秋，剛過去的十‧一長假期原本係旅遊旺季，訪港旅客人數動輒過百萬，今年疫情影響下，據入境處資料，十月一至三日，訪港內地和外地旅客合共只有六百三十一人次，與去年同期嘅四十一萬七千人次比較，真係跌到阿媽唔認得阿爸咯！

自去年黑暴至今年疫情持續逾年，雙重打擊下，訪港旅客大跌逾九成九，酒店及賓館業界叫苦連天，今年累計合共約有七十間賓館和酒店結業。窮途末路，面對政府第三輪防疫抗疫基金補助大縮水，短期內想大力推動跨境旅遊，肯定又係冇望，連港版健康碼推極都在雲深不知處，業界希望政府畀條生路，不啻是問和尚借梳，向餓虎口中探肉！