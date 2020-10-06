白羅斯反政府示威持續，首都明斯克再聲稱有十萬人上街，要求被指在大選中舞弊的總統盧卡申科下台，警察與士兵以裝甲車及水炮車阻擋示威者走進市中心，警員拉示威者上警車，又施放震撼彈及催淚彈驅散群眾，每次示威均逾百人被拘。這種示威抗爭，香港人並不陌生，因過去一年多黑暴在港造成的破壞，難以估計。

白羅亂局是反對派不滿總統大選結果產生，盧卡申科在大選中獲取八成選票連任，反對派參選人只得約一成支持票，撇開不同的評論，細心想一下，要造票達到取得八成支持並非易事，要指控造票定當拿出證據，不能單說選舉不公平就發動抗爭，影響社會穩定。

白羅局勢受西方關注的最大原因，是該國毗鄰俄羅斯，也是俄羅斯友好，如果把白羅變天，將能變成守住俄羅斯的另一個門神，西方不會做蝕本生意，注入影響力給反對派抗爭，培養反對派新星定然不惜工本。

選舉是否公平公正，是一個國家政府的事，民主社會碰上不公平的事，必然有他們的機制去調查，只是反對派大聲疾呼選舉舞弊導致落敗，發動數以十萬人上街示威，造成社會混亂，為何餘下來的近八百萬白羅國民沒有抗議？如果外國勢力認定反對派是合理，他們為何沒有顧及該國近八百萬國民的感受？

法國總統馬克龍在立陶宛與流亡的白羅反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會面，馬克龍被引述承諾協助與白羅政府談判，釋放被囚的政治犯。法國作為歐盟主要成員國，在白羅議題態度積極，早前已促請停止非法逮捕，更有意推動白羅重新選舉總統，做法完全違反對獨立國家的尊重。法國過去曾使用強硬手段驅散及拘捕示威者，今日竟批評別國處理抗爭是非法逮捕，這把尺公平嗎？國際上有不少樣辦可尋，由外部勢力建立的政府變成附庸國，白羅國民並不希望見到這個結果。