修例風波引發黑暴攬炒以來，大批「黃師」涉專業失德，任意煽暴及違法播「獨」，令莘莘學子慘被洗腦捲入黑暴活動，約四千名學生被捕。筆者收到大量市民投訴，家長對子女就讀學校有沒有失德教師感到極其憂心。但局方卻只是發出譴責信及警告信了事，並無一人被釘牌，甚至堅持不公開做了社會普遍不可接受行為的教師及涉事學校名稱。

教育局應確保本港教育的質素、保障學生的福祉，為此應提醒家長和公眾哪些學校出現專業失當，令家長得以對子女採取保護措施、考慮會否繼續就讀或報讀該校。而教育局局長楊潤雄拒絕公開失德教師姓名和所屬學校等資料，未有考慮家長和公眾的利益。

英、美、澳等西方國家的做法，是於調查期間公開教師姓名。英國於接獲投訴後，負責頒發教師資格證的教學管理機構（TRA）便會決定是否轉交至專業操守小組進行聆訊，若進入相關程序，TRA便會公開涉事教師的姓名及所屬學校；澳洲昆士蘭，法定負責處理投訴的昆士蘭教師學院就會在進入審訊程序之後公開涉事教師的姓名，聆訊亦會展開；美國佛羅里達州，於教職員或學校管理層的資料檔案中，每一個失職行為的報告都保持公開。楊潤雄的做法有悖於國際教育潮流，而且不公開被譴責或警告老師的姓名，對其他循規蹈矩的老師並不公平，亦使家長會揣測甚或猜疑其他老師。

楊潤雄不久前接受訪問時仍指「若教師做出普遍社會不可接受的行為，包括用惡毒言語咒罵或詛咒他人，當局亦會採取行動」。但楊潤雄口中的是甚麼行動？以譴責信及警告信了事，不僅是姑息養奸，且成了失德教師的保護傘。

賴得鐘、戴健暉早前講出「黑警死全家」、警員子女「過唔到七歲」、「死於非命」等言論時，他們較一些包庇、縱容煽動仇恨、欺凌的人士更過分，已超越了道德良知的底線，簡直枉為人師，但楊潤雄只發出譴責信處理「仇警教師」。其中不取消戴健暉的註冊，反把革除戴的責任轉移至僱主的學校，無疑是極不負責任的推搪。賴得鐘只道歉並辭去香港通識教育教師聯會外務副主席等職務作結。四個警務人員協會去信楊潤雄，認為賴的言論是辱罵與詛咒警察，批評他傳播仇恨主義，堅決表明不接受他的道歉，要求教育局跟進，但楊潤雄並未作出任何跟進。

據不完全統計，去年已有三百宗個案是關於警察子弟在校內被針對，警員家庭對楊潤雄的表現極之不滿。局方的處理方式如何對得住受傷害的警員子弟？放生戴健暉及賴得鐘恐成先例，此後都不會有教師被革職，更不會有教師被取消註冊。為官從政者應在其位謀其政，應該「以苟活為羞，以避事為恥」。803基金已向法庭提出司法覆核，要求教育局公開被裁定專業操守失當的教師姓名、涉事學校名稱及案件情節。教育對下一代影響深遠，政府不可再拖延，要讓失德教師的「黑傘」現身，讓社會認識「黑傘」如何操作。