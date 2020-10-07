正論：黃師播獨非今日　賊過興兵來得晚

香港家門不幸，自己人與外部勢力勾結作反，去年六月開始爆發的示威暴潮，主力是青少年，大部分是學生，校園不再清靜，大學淪為暴徒訓練營，連中小學也失守，有學生在校內唱港獨歌，公然宣揚分離主義，不少人早已指出黃師滲入校園播獨，網上社交平台證據確鑿，但教育局卻一直小鬧大幫忙，拒絕公開涉事教職員名單，亦無踢走任何違規人員，直到本周一才取消一名教員註冊資格，難免被批評行動姍姍來遲。

以往教師「釘牌」，多由於涉及罪行如風化案，今次是首次以專業失德為由取消註冊資格。教育局沒有公布該名學校教師或學校的名字，只是講述其涉及嚴重專業失德，設計校本教案、教學材料和工作紙，當中要求小學生回答「香港獨立的原因是甚麼」，屬於有計劃地散播「港獨」資訊，不少內容扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害，故決定取消有關教師的註冊。

據悉涉事學校是九龍塘一所私立小學，連小學生也不放過，黃師其心可誅，釘牌是自取其咎，該校昨早派發聲明指涉事老師已離職。而校長及副校長因監管不力遭當局發出譴責信，曾經使用有關教學材料的教師亦接了書面警告。家長議論紛紛，不少人認為學校老師都不能盡信，惟有靠自己多點監督子女，以免被人教壞。

反修例暴潮有過百名教職員及逾三千名學生被捕，校園暴潮氾濫，今次事件只屬冰山一角，這間小學肯定不是唯一被黃師入侵的學校，事件發生於去年三月，時任校長已經離任，本學年已有新校長上任。教育局官員後知後覺，等到十六個月後才採取行動，即是縱容黃師繼續在校園散布港獨意識，坐視不理，示威暴潮蔓延各級校園，校方固然責無旁貸，教局作為官方監察機構，未能防患未然，出事後又未有盡快補救或糾正，絕對是嚴重失職。而且黑暴最高峰的時候，未有出手遏止，待現在稍為放緩，拉的拉，逃的逃，賊過興兵，令人無語。

嚴格來說，教局紀律行動又豈止遲了十六個月，百年一遇的示威暴潮，雖云源自去年反對修訂《逃犯條例》，但其實早已有迹可尋，二○一四年非法佔中，校園染黃，不少中學生參與，六年後便成為大學內反政府的主力，教局有做任何事去拔除禍根嗎？連半點思想教育工作也沒有，對教師的監察亦未見加強，任由學校不設防，出事是意料中事。

還有更早可以追溯至二○一二年，推行國民教育遇到阻力，當時黃之鋒及學民思潮還是乳臭未乾的小子，佔領政總，當局竟然跪低，把國民教育撤回，從此不再提出。試問若果當時可以堅持推行，在校園做好國民教育，可能沒有佔中，亦未必會爆發反修例暴潮。跪低了一次，自然會有第二次，撤回逃犯例，與撤回國民教育如出一轍，有果必有因，有這樣的窩囊政府，便會一次一次上演同類事件。

如果要說遲，回歸廿三年，人心遲遲未回歸，去年修例風波拘捕四十多名公務員，食碗面反碗底，令人嘩然，政府連自己的下屬也管不好，成為箭靶，各界要求公務員事務局交代，嚴懲涉事者以及糾正歪風，但當局一直拖拉，局長聶德權上月中與多個公務員工會代表會面，才提及將於本月公布新入職的公務員需要簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，不簽署將不獲聘用。政府周一向四個中央評議會發出一份「預覽版」通告及一份聲明樣本，諮詢意見，預計本月中起執行，凡七月起入職的新公務員必須簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，四項聲明內容包括要求簽署者擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責。

遲來的效忠，令人懷疑政府有沒有留心或決心維護《基本法》的條文，陽奉陰違，二十三條立法遲遲未完成，已是例證。九十九條老早訂明公務員效忠特區的規定，特首司局長及法官議員等公職人員在就職時需要宣誓效忠，為何公務員可以例外？遲了廿三年，如今才要新入職的宣誓，不知放了多少無間道進入政府內。估計是因為中央推出《港區國安法》震驚中外，顯示整頓香港決心，港官聽到殺聲震天，才意識大事不妙，連忙收緊內部把關。

一個團隊不容存在異心，更不應以入職宣誓判別。政府理應強制所有在職公務員，不論年資、職位或部門，都需要宣誓效忠特區，一視同仁，亦免帶頭造成分化。香港要重新出發，必須清除破壞分子，校園要掃走黃師，官場亦要揪出叛徒。政府起步是遲了太多，等到特區夕陽西下，確實來得太晚。