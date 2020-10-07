神州觀察：家是權錢交易所　縱妻斂財算甚麼

內地官場貪腐之風盛行，不少領導幹部不僅自己大搞權錢交易，還縱容親屬在幕後收錢斂財，儼然將妻兒培養成「利益共同體」，將家庭打造成「權錢交易所」。這樣做的好處自然不少，譬如貪腐的隱蔽性、安全性都可大大提高，且能貪得更多、更方便，將來出了事又可以治家不嚴為藉口推卸責任，總之怎麼看都是完美方案，以至「全家腐」層出不窮，並不讓人奇怪。

中國裁判文書網日前公布，湖北省司法廳原黨委副書記、副廳長程穎多年來利用職務之便謀取私利，先後近三十次非法受賄總計約四百萬元，因主動投案並如實供述主要犯罪事實，積極退贓，最終獲刑十年。當中更多次提及其「縱妻斂財」的細節，並於程的管轄範圍內從事各種非法營利活動，譬如收取巨額好處費為一些公司牽線搭橋，承接當地監獄的某些建設工程，乃至向對方索錢買房，實行「夫妻檔」共同斂財腐敗。

這種現象在內地官場堪稱一大特色，尤其像前「政法王」周永康、全國政協前副主席令計劃、河北前省委書記周本順、雲南前省委書記白恩培、四川前省委副書記李春城這些「大老虎」，他們的「虎妻」搞起貪腐可說一點也不含糊，斂財幾千萬、上億元根本不算個事。所謂一人得道，雞犬升天，像令計劃之妻谷麗萍、全國政協前副主席蘇榮之妻于麗芳、重慶前市委書記孫政才之妻胡穎等人都曾是民生銀行「官太太俱樂部」成員，問題又何止是掛名吃空餉這麼簡單，金融領域腐敗亂象頻生，肯定有她們的「功勞」。

「夫妻檔」之外更有「父子兵」、「兄弟連」等不少名堂，乃至像蘇榮那樣的多達十三人「全家腐」出現，亦都不會讓人感到太意外。用蘇榮的話說，他家就是「權錢交易所」，自己是「所長」，老婆是「收款員」，總之甚麼人的錢都敢收，甚麼東西都敢要，現金、字畫、小擺設來者不拒，辦成的、辦不成的都收錢。都說權力是個好東西，可以讓人為所欲為，達致斂財目的，譬如蘇榮常會以紀委查人作威脅，迫使眾人乖乖就範，其妻動輒又會打着他的旗號暗示官員送錢送物，再怎麼濫用權力，似乎都能行得通。

不無諷刺的是，蘇榮亦曾一本正經地說，只要公權力存在，反腐鬥爭就將是一項長期任務，想必是「經驗之談」，而像這樣口是心非、陽奉陰違的官員到底還有多少，只怕永遠也無法弄清；或許正如周本順所言，「全家腐」必然會令「全家哭」，可惜他自己最終亦未能逃過這個宿命。如今看來，「反腐敗永遠在路上」這句話果然很有道理，因為當局至今仍無有效方法將公權力關住。