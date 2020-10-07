世界視線：特朗普染疫大戲　強者形象一朝喪

確診新冠肺炎的特朗普於當地時間周一離開醫院，返回白宮辦公。一如預期，特氏以勝利者的姿態「復行視事」，並聲稱很快就會重投競選活動，他在社交網站發文，呼籲民眾「不要害怕新冠肺炎。不要讓它主宰你的生活。在特朗普政府領導下，我們已研發出一些真的十分出色的藥物和得到相關知識」。

有人質疑特氏染疫，只是其自編自導自演的一場世紀大戲，從最新出爐的民調結果看，特朗普跟對手拜登的支持率差距的確有所收窄，取得民意「同情」之餘，對手也面對一名「病人」，攻擊起來難免綁手綁腳；而特氏「以身試藥」取得成功，更形同讓民眾吃了一顆定心丸，可謂一舉多得。

然而，這一切算計，都得建基於美國選民的非理性情緒之上。首先，特朗普的所謂「強者」形象本身，就很難說得過去。根據特氏自己的標準，被越南人俘虜的麥凱恩「並非英雄」，而為國捐軀的美國士兵也是「失敗者」和「笨蛋」，那麼特朗普面對疫情侵襲，應該不戴口罩滿街跑，甚至被確診者包圍，而仍能保持「金剛不壞之身」，那才是真正的「強者」。

退一步說，即使特朗普可以迅速復原，無可否認的事實卻是，美國是全球新冠肺炎死亡人數最多的國家，難道他們全是「失敗者」和「笨蛋」？又或者全是反對他的民主黨支持者？說穿了其實很簡單：總統在檢測和治療方面獲得最高級別的照料，這根本無關「強者」與否，而是「特權」在起作用。

特氏「成功哲學」之弔詭，同樣在避稅醜聞中表露無遺。本來作為商人，賺多了交多點稅，虧蝕了少交點稅，無可厚非，但如此一來等於打破特氏成功商人的形象。剛好相反，特氏認為不想交稅是商人天性，懂得鑽稅務空子恰好證明他「聰明」，其實平民百姓哪裏比他笨，他們只是沒有錢聘請龐大律師團隊，令自己享盡「稅務優惠」，這才有藍領工人比億萬富翁交更多稅的怪現象。四年前美國人選上特朗普，還可以說「一時不慎」，難道四年後還沒看清此人的真面目？