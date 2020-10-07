功夫茶：港不宜居續沉淪　管治無能要走佬

清香隨風發，落日好鳥歸。曾幾何時，香港係「全球最宜居城市」，那是二○一二年嘅事，當年香港跑贏加拿大嘅溫哥華、多倫多，真係威過威士忌！之不過，自此之後，排名就一路跌，一九年更跳崖式下跌，跌到四腳朝天露晒底，好鬼肉酸！

嗱！最近一個民意調查，就香港是否適合居住與生活作評分，受訪市民對香港「宜居城市」嘅評分為四十九點六，較去年九月跌近五分，係一七年始創該評分以來最低分。調查顯示，逾四成受訪者指，如有機會將打算移民，另外逾一成半受訪者更稱近期已為移民作準備，相比去年調查結果明顯增加。

講真，香港已非昔日「幾好都有，點捨得走」嘅香港，而係好多人一有機會都想走夾唔抖嘅城市，數據顯示，香港警方喺一九年下半年接獲約二點三萬宗可作申請移民，俗稱「良民證」嘅無犯罪紀錄證明書申請，較前年同期急升約百分之六十。阿哥，咁多良民趕住移民，究竟所為何事？根據調查，不滿政府無能、高官廢柴、政策鬆弛無道嘅最多，約佔近三成，其次係政治爭拗太多、政治不穩定等。講到尾，就係「政府無能，靠害市民」。亦有近一成受訪市民打算移居內地，考慮嘅主因係香港「居住環境擠迫」、經濟前景黯淡以及黑暴造成政治動盪。

事實上，調查所反映嘅同本報經常抨擊嘅社會、民生、經濟問題一脈相通！宜居指數嘅下降，亦體現喺吸引力嘅下降，呢，內地持單程證來港嘅名額已連續三年下降，鬼咩！依家失業率高企，搵食艱難，唔通來香港做「真難民」同「假難民」爭食乎？

根據分析，通常想移民走佬嘅背後不出三個原因，主要係缺乏安全感；其次係對政府失去信心；最後就係衣食住行樣樣貴，要言之即係生活成本高。各位街坊，我哋唔係追求「睡起有茶飢有飯，行看流水坐看雲」嘅生活，之不過，睇吓呢個冇靈魂政府救市無力、救人無方，連個港版健康碼都推出無期，就知成個高官問責制幾咁廢！一個假難民問題多年來未能妥善解決，更成為社會毒瘤、治安炸彈，導致黑工、販毒、扑頭劫案、強姦非禮等頻生，尤其假難民出入最多嘅深水埗、元朗地區，婦女根本就唔敢出夜街！

仲有吖！壹淫媒漢奸黎一身都係罪，長期涉勾結外部勢力都屢次被放生；至於黑暴以來，唔少違法個案獲輕判，這給予市民香港係一個縱容暴力嘅城市嘅印象，所謂「法治」嘅公平正義，根本不知從何說起！民無信不立，政府咁廢，梗係走得快、好世界喇！民生問題又係一鑊泡！覓地無能，搞到劏房呎租貴過豪宅，而老人家等安老院舍等到死都輪唔到，你話香港有乜辦法唔繼續沉淪，變成「不宜居」嘅悲情城市吖！