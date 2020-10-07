朋友批評我的文章，說與反華勢力內外配合的大學黑教職員才是問題的根本，我不同意。

關鍵是為甚麼香港的大學制度招聘這些黑教職員，也容許他們在大學與反華勢力內外勾結。

在英國殖民地時代，香港唯一的公立大學──香港大學，學生還可以提倡港大為中國而立，教職員也有不少支持他們、教導他們在殖民地的氛圍中說出這樣的口號。上世紀六十年代後期大學生有中文運動，七十年代初有保釣運動，之後還有大規模偽認中關社運動。毛澤東逝世時，在殖民地大學港大的陸佑堂還有追悼儀式。

今天不少泛民議員和民主黨的元老，都曾是親中的熱血學生。當然，他們屬於少數，大多數學生還是不作政治取向，安心讀書，待畢業時謀個好職。但是，「六一八」雨災時，港大幾百名學生到災區救災，挖泥、搬豬屍；保釣時期，幾百名港大生在剛考完試時趕到中環參與非法遊行，到日本總領事館示威，有政治感覺、有民族社會意識的同學還不在少數。

當時殖民地大學由洋人主政，即使中國人的校長黃麗松也是替殖民地服務。可是，大學制度與環境寬鬆，大學生有許多空間，可以左右爭鳴，教授們沒有發表論文的重壓。洋人當道，卻不大管事，也沒有今天這麼多的條條規章，教授們還主要教英美殖民地文化的一套，學生卻有時間空間各自修煉，學習與殖民地文化相反的知識與學問。

六、七十年代香港的大學生還是天之驕子，為何可以發展這樣的家國情懷，不少的出色學生背棄殖民地政府建制的高薪厚祿？

相反地，近二、三十年中國人主政的香港的大學，設備愈益先進，經費充足，師資優厚，國際排名不住上升，發表的論文眾多，管理體制愈來愈嚴謹完備，可是學生的家國情懷日減，求學的態度日差，也愈來愈多教職員緬懷殖民地，反中國，反回歸，回歸二十三年情況日益惡劣。

這裏當然有香港政經大氣候因素，可是六、七十年代時更為惡劣。這樣的變化是何原因？這應該有大學的制度文化重要作用。由於沒有去英美新舊殖民因素，管理層強勢管理，結果集權於管理層，用企業的方法推行他們所推崇的制度，遠離傳統中外大學寬鬆的文化環境。一旦管理權在手，便排斥不同意者、不聽命者，大學變成誰管理便可以不受規限，自成獨立王國。暴徒港獨學生在大學裏已發展多年，黑教職員也盤據多年，是體制孕育他們。改革不易，但有國安法的鎮壓，還有機會。