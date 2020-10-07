香港司法中人在面對和政治背景有關的刑案時，會自覺或不自覺的根據自己的政治立場、意識形態進行處理，從而造成司法不公，造成為某類人提供保護傘，這是人所共見的。然而，他們絕不認帳，會一口咬定自己是「獨立辦案」、「不受任何因素影響」、「不偏不倚根據事實和法律作出裁定」、「完全是專業態度」等等。

不過，這糊弄不了公眾，大家看得清楚，在許多案件的相關事實、法律和判決之間有太多的不合情理、自相矛盾、違反常識，其判詞更是強詞奪理、不合邏輯；同類的案子「犯」在不同的人身上，判決可以不同或量刑懸殊。更有甚者，在判詞中使用愛憎分明的價值判斷，把自己的政治立場、意識形態表露無遺，如此這般的辦案已有多宗。面對公眾強烈質疑、同聲憤慨，他們還要狡辯，自我標榜，甚至倒打一耙，反咬他人「干預司法」、「損害法治」。

如此的態度，公眾有理由擔心，在今後的辦案中，他們會更加肆無忌憚的把其政治立場、意識形態貫穿其中，向某些勢力提供更大的保護傘，與公眾的質疑、批評對着幹，以示其「司法獨立」不容挑戰，把他們手中的司法武器打造得更加強橫。北京如果任由他們這樣下去，甚麼「一國兩制」、《港區國安法》、中央全面管治權，都會化為泡影。

解決之道，只有司法改革，首先在司法領域的頂層——香江府衙律政司、終審法院、高等法院上層調整人事，展開思想教育和轉變工作，以確立國家認同、國家意識為主導，要求他們端正立場，端正態度，認清形勢，擔起責任。對此，國家和中央要有嚴格考核、剛性要求。還是那句話，「不換思想就換人」。在甚麼人掌握司法大權問題上，不必含糊和客氣，時間也拖不得。

為了提高效率，作出示範，還應設處理國安法案子的專門法庭。它對司法人員必具國家認同、國家意識、國家忠誠有垂範作用；有了高標準、高要求，下面的工作才好展開。