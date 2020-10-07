信言不美，美言不信。台灣退役上將、前陸軍總司令陳廷寵日前在一個活動中直言若兩岸開戰，台軍戰力是「零」，無法抵擋解放軍。這番話顯然又刺痛了民進黨當局的脆弱心靈，陸委會除了表示高度遺憾，更指傷害台灣民眾情感，引發社會普遍反感。其實，台軍到底有沒有戰鬥力，答案早已寫在牆上，根本沒有必要爭論，民進黨那班小學雞不知兵而好言兵事，只能自欺欺人。

兩岸實力懸殊，早已不在同一層次，這是人盡皆知的事實。陳廷寵指台軍戰力是「零」，與馬英九「首戰即終戰」的說法一樣，只是反映事實而已。早前美國反華政客魯比奧也曾指出，台灣是中國大陸的「紅線問題」，不要過度挑釁，因為美國不可能幫助台灣在與中國大陸的全面衝突中獲勝。對民進黨當局而言，這番話顯然也是「傷害台灣民眾情感」，為何他們不抗議？或者他們根本不敢得罪洋主人？

最好笑的是，近年來有些台灣人煞有介事地討論轟炸長江三峽大壩，認為可以炸毀大壩淹沒下游，令數億人陪葬云云。這豈止是紙上談兵，簡直就是狂妄無知，別說台軍沒有能力轟炸三峽大壩，即使有能力，也勢必招致毀滅性打擊，整個台灣將成為一片廢墟，難道這就是蔡英文之流希望見到的結果？

從古知兵非好戰。台灣經濟長期委靡不振，薪資二十年如一日，唯獨軍費年年增加，正是典型的窮兵黷武。只可惜，不管台灣如何窮兵黷武，都無法與大陸抗衡。台灣每年財政收入只有八百億美元左右，軍費就佔了一百三十多億美元，而大陸單是軍費就達到二千六百多億美元，換句話說，即使台灣將所有財政收入都撥作軍費，也無法與大陸相提並論。民進黨當局明知兩岸實力不成比例，為何還要百般挑釁大陸？為何還要花冤枉錢購買美國破銅爛鐵？唯一解釋就是他們已活得不耐煩，企圖將台灣推入地獄。