假難民是香港長期治安毒瘤，禍起當年港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後首任特首董建華未有撥亂反正，反而坐視不理，繼任的特首都不思改進，未有正視問題，讓毒瘤繼續滋生，禍延全港，破壞治安，也侵害市民，耗盡本港資源。

去年有超過六百名假難民涉嫌干犯刑事罪行而被捕，涉及店舖盜竊最多，更被黑幫招攬作奸犯科，黃賭毒無惡不作，警方今年破獲的最大宗一億七千萬元跨國販毒案亦牽涉南亞兵團。有販毒集團將大批毒品偷運入港，今年八月尾在粉嶺一幢大廈起獲以果汁樽等器具盛載的一百七十七公斤毒品，拘捕一名巴基斯坦裔男子，以及一名孟加拉籍假難民。新鮮熱辣還有日前旺角二千六百萬元毒品案，亦拉了一名孟加拉籍假難民。這肯定並非巧合，而是證明假難民為禍之深。

黑幫收容假難民做犯罪工具，特區政府卻是無條件「助養」，七年間用了六十億元公帑招呼他們白吃白住，本年度用於處理免遣返聲請及相關工作的預算開支超過十二億元，創下近六年的新高，較上年度的九億五千萬元多了三成，其中增幅最高包括食物援助及租金津貼等，法律支援支出增幅亦顯著。

港府不斷高喊財赤，並要求削減社福開支，抗疫基金亦大幅縮水，呼籲市民共度時艱，但一年卻用差不多十億元來供養一批不事生產、只懂破壞的毒瘤分子，這是甚麼道理？彈丸之地有甚麼資格做收容港？簽了一紙公約成為永世負擔，最簡單解決方法就是退出公約，一了百了，港府有沒有向中央反映？就算一時三刻未能做到，設置禁閉式難民營，可以減少假難民對市民的滋擾，這個在港英時代已有足夠經驗可供參考，並沒有藉口推搪。不是不能，而是無能，特區官員民望插水，大家都明白原因，或者在假難民心中，他們是一等一好官吧！