有小學老師涉嫌宣揚港獨專業失德，遭家長投訴，教育局跟進調查，證明投訴屬實，取消有關教師註冊，向該校管理人員發信譴責，成為反修例事件發生以來，首名涉播獨被釘牌教師。社會人士普遍要求公布教師和學校名字，但教育局以保護私隱為由予以拒絕。教協聲言要保護學校和教師的私隱，打算聘請律師為被取消註冊的教師上訴，發動眾籌司法覆核。教育局則聲稱一切按既有政策方針辦理。不過，特首林鄭月娥表示教育局的回應做得不夠，看來會加大力度。

事件牽涉三個不同陣營：家長、教協及教育局，他們彼此立場懸殊，利益各異。站在家長立場，當然事件愈透明愈好。香港大多數學生進學校基本上由教育局派位，家長只能依賴傳媒報道和其他家長或學生口頭傳言去了解學校，資訊相對不足。以這次事件有關學校為例，在家長心目中一向聲譽稱著，甚受歡迎。今次事件如果向外公布，當會有助家長了解原來該校有教師專業失德，向小學生灌輸政治立場和理念，而校方竟然缺乏監管，一無所知，又或者置之不理，顯示了校方和辦學團體的政治立場。校方有特定政治立場不足為奇，重要的是擺明車馬，讓家長清楚，說不定更受政治立場與校方相同的家長歡迎，立場相異的家長也可以為子女另擇學校，各得其所。

教協是教師的職工組織，每事都從同工利益出發，所以不惜上訴兼司法覆核，以求免吊銷教師執照。作為職工組織，保住老師飯碗立場鮮明，可以理解，但過分護短，只顧教師利益，不理家長的憂慮，也不近人情。難道只有教師的利益才重要？教師組織竟然對學生的福祉完全忽視，置教師的專業失德行為於不顧，怎配為人師表？難道下次有教師被告有孌童癖，性侵犯受照顧的學童，他們也為了保住涉事教師的飯碗，置受害的學童於不顧？

教育局的處理辦法，大概是大事化小，小事化無，重要是在位高官任內不出大事，無風無浪等退休。反修例事件發生以來，因參加群眾聚集事件被捕者超過一萬人，其中佔了四千多名是學生，大中小學教師被捕者接近百人。教育局沒有主動查根究柢，了解為何這麼多學生參與事件，被捕的教師是否曾誤導學生，鼓勵犯法，甚至帶領學生參加破壞活動。教育局的態度明顯擺出事不關己，最好不理，就算問題逼到頭上，也盡量淡化，不然，怎可能有二百多宗教師被投訴，只得今次事件的一位教師被取消註冊，從來都未見公布涉事的學校和教師名字，也沒有清楚交代有關投訴的調查結果細則？