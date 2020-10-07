在群情洶湧下，教育局終於首次向教師釘牌。局方指出，有小學教師涉及嚴重專業失德，設計的校本教案、教學材料和工作紙，要求小學生回答「香港獨立的原因是甚麼」，屬有計劃地散播港獨訊息，認為當中不少內容扭曲和偏頗，對學生構成嚴重損害，因此決定取消有關教師的註冊。該校校長及副校長亦因監管不力而遭發譴責信，曾經使用有關教學材料的教師亦遭書面警告。

近年來，港獨思潮愈演愈烈，當中有多少黃師毒校向學生灌輸港獨思想、仇中意識，外界終於藉着爆發逾年的反修例黑暴得窺一二。這場黑暴有逾萬人被捕，當中四成為學生，未成年佔過千人。他們為何會走上街頭淪為政治棋子，除了受黑媒荼毒，校內老師絕對是最大推手。事實上，被捕的過萬人中便不乏大中小學教師，他們不是誨人不倦而是毀人不倦，現在才有一人因此丟掉飯碗，懲罰是否來得太遲？

別看教育局今次下重手釘牌，其實不過做騷咁做。試問散播港獨訊息的教師豈止上述那一位，為何只有一人釘牌？說到教師專業失德，散播港獨固然是「死罪」，歪曲歷史、散播不實訊息、鼓吹仇中思想又該當何罪？人們一定記得，有小學教師將鴉片戰爭說成是英國人為了幫中國人戒煙才開戰，令人瞠目結舌，這種教師難道不是專業失德嗎？更有甚者，有組織及團體不下多次要求教育局公開被裁定失德的教師身份及學校名單，教育局一直拒絕，局長楊潤雄甚至揚言要給教師改過機會，擺明為官避事，助紂為虐。若教師荼毒學生要給予改過機會，那麼學生被洗腦「咁就一世」，誰又給學生機會？

今時今日，連小學教師都公然在校內播毒，中學、大學的情況更是不敢想像，說到底是整個政府姑息養奸惹的禍。港府連叛國禍港首惡、壹傳媒黎智英也不敢嚴正執法，年輕人爭相淪為政治炮灰又何足為奇！