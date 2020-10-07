美國總統特朗普患上新冠肺炎，白宮群組已有至少三十人染疫，一葉落而知天下秋，恐怕整個國家的疫情遠未受控，美利堅要完全復甦，尚有遙遙長途。在大西洋另一面的歐洲，情況亦不樂觀，英國、法國每日的確診者平均達一萬多人。

反觀中國，疫情早已受控，「十‧一」黃金周人流如鯽，經濟報復式反彈。中西對比，此長彼消，一場新冠肺炎疫情，意外地增加了中國跟美歐較勁的本錢，也側面印證了「中國模式」的可取。

經濟要重新上路，必先好好控制疫情，中國模式崇尚權威，集中力量，如臂使指，三、兩下工夫，整個疫患便給壓了下來，西方世界弄了大半年，卻還是亂嚷嚷。在北京強勢管控下，內地疫情從未有太大規模的爆發，你不必看甚麼大數據，早前本欄提出一個指標，你要是會看的，自然就能看出端倪。

幾個月前，人們常說內地可能隱瞞了疫情，就算死傷枕藉，外人也無從得知。我就說嘛，那是瞞不住的，你只消觀察政界、娛樂界、文藝界和體育界的一眾名人，且看他們有多少人染了病。檢點下來，我能喊出名字的明星，沒一個人染疾，可見內地疫情不如想像般嚴重，因而復原速度，也遠較其他地方快。

古人說：「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。」數據、訊息不一定愈多愈好。美國掌握的大數據，按理應是世界上最完備的，但中央情報局恐怕是淹沒在太多資訊之中，反倒亂了頭腦，故推斷時局、研判疫情屢屢出錯，要不然，美利堅也不會落得今日的光景。

美國目前疫患如何，我勸專家們不必太看重每日公布的數字，數字不一定可靠，很多染疫者未必有去檢測。只消看看就連白宮主人也中招，便知道新冠肺炎疫情在美利堅，仍是迅速蔓延。