假難民成為香港治安毒瘤，政府多年來養癰遺患，成為尾大不掉嘅社會問題。警方日前喺旺角搗破「劏房毒倉」，拘捕持「行街紙」留港嘅孟加拉漢，在他身上及在單位內發現多個藏毒嘅行李篋，檢獲逾十五點四公斤懷疑可卡因及約一點四公斤懷疑冰毒，總值高達二千五百八十萬元。事實上，本港近年毒禍橫流，南亞兵團擔當重要角色，警方今年破獲最大宗嘅一點七億元跨國販毒案都關佢哋事！

假難民呢個毒瘤，本報及有議員一早力陳要冇靈魂政府正視，徹底做法係向中央反映，訂立計劃退出《禁止酷刑公約》，而即使未能對違法嘅假難民盡快遣返原居地，亦應設立禁閉營，冇理由任由呢啲治安炸彈周圍走！有建制派議員亦指大嶼山西南部對開嘅大鴉洲以及堅尼地城西北面對開嘅青洲，過去曾設羈留中心收容越南船民，分別可容納五千人及五百人，相信島上設施只要加以翻新，即可改為假難民臨時收容中心。可惜政府一味怠政，乜都唔做，企定定喺度等啲治安炸彈一個接一個被引爆，你話香港喺廢官嘅「無為而治」下，邊會有運行吖！

根據本年度嘅保安局開支預算，用於免遣返聲請及相關工作嘅主要開支逾十二億元，比去年度多近三億元，亦是近七個財政年度最高。咁多年嚟，政府對假難民一直束手無策，任由毒瘤不斷擴大，由一四至一五年度至今的七個財政年度，本港用於假難民嘅公帑便高逾六十億元！真係「小數」怕長計，究竟冇靈魂政府仲要為呢個治安毒瘤狂燒幾多公帑先至甘心？

古人說：「天下之患，最不可為者，名為治平無事，而其實有不測之憂。坐觀其變而不為之所，則恐至於不可救。」特區政府不正是這樣嗎？乜事都視若等閒，往往要等到禍亂迫在眉睫，火燒到入屋，先稍為動一動，香港今日之日多煩憂，全是廢官怠政造成！