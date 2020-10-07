南韓總統文在寅據報在九月去信北韓領袖金正恩，談到兩韓正經歷新冠肺炎、暴雨及颱風帶來重大困境，讚揚金正恩親自視察災情，是尊重人民生命的堅定承諾，又說雖然面對挑戰，但兩韓無法互相幫助是令人遺憾。金正恩數日後覆信給文在寅，說理解他為克服各種困難所面對的壓力，盼可與南韓分擔苦難和痛苦，讓今年可怕的時刻很快過去，一系列好事接踵而來，再次祝願南韓同胞健康幸福。

這次兩韓領導人的書信往來，正值南韓一名海洋水產部人員在執勤時失蹤，該人員疑跳海叛逃北韓但遭朝軍槍殺，南韓國防部其後證實事件，軍方譴責平壤的殘暴行徑，要求平壤交代。金正恩在該宗槍殺事件後罕有地高調向南韓道歉。

北韓過去幾十年備受國際壓迫或制裁，但在民族及求生意識下，政府繼續管治國家，政局得以穩定。南韓獲美國及其聯盟扶掖，科技發展找到新出路，推動南韓經濟蒸蒸日上。南韓政府過去的表現，是期望逐步把美國的影響力減退，出現減少美國駐軍數目及軍費的爭端。

相比起冷戰時候的東西德，一道柏林圍牆阻隔了同一個民族，挑起了政治殺戮，南北韓現時的狀況顯然和平得多。要實現兩韓統一，是一個漫長且遙遠的理想，但要和平共處、相互交往並不困難。可是，過程中必然遭到美國的干擾，因為南北韓交好，被認定會損害美國在遠東的既有利益甚或是軍事部署。

美國及西方的霸權主義必定打壓崛起的新興國家，但無法阻擋時代巨輪前進，霸權主義不是無堅不摧，況且國際上有不少新興合作組織成立，讓更多受壓迫國家加入，團結起來抵禦強權，南北韓若然有促進相互關係的心，就先要減低美國對南韓的影響力。

同一民族、共同文化的兩韓，只是制度不同，卻遭霸權主義把持而不能相互交流共處，是何等令人惋惜。