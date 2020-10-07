前陣子，警察與海關聯手搗破一宗寵物走私案件，發現有中介為顧客提供寵物跨境轉運服務，但過程卻沒有循合法途徑進行，更令部分寵物於海中遇溺。在此，謹希望當局加緊巡查規管，而寵物飼主亦應光顧正規的中介公司，避免類似的悲劇再次發生。

從十多年前起，來往內地與香港的走私寵物案件開始受到社會關注。事緣不少本港寵物店主會從內地繁殖商，以低價購入不同種類的動物，再利用不法途徑轉運至香港境內。當然，此種以營利為目的的做法，不單止是對動物的生命不尊重，更難以提供寵物詳細的來源地，使飼主需要承擔更大的風險。

事實上，走私寵物是相當不人道的行為，亦可能為動物的生命帶來危險。試想想，牠們有可能是與其他種類的動物，長時間關在狹隘的空間，並進行長途跋涉的運輸，過程難免會讓寵物不安。另外，走私分子為避免海關人員的檢查，更有可能會對動物注射鎮靜劑等藥物，對其健康絕對會有負面的影響。

此等走私行為在香港屢禁不絕，與當局的執法力度有一定的關係。本地傳媒不時會調查寵物的走私活動，當中發現的情況遠比我們想像中嚴重。有些深圳的寵物店甚至會為港人提供「一條龍」服務，讓其顧客能夠「無憂地」等待寵物到港。面對如此猖獗的行為，當局理應加強在關口的巡查，並與內地邊防部門進行聯合打擊行動。

最近的事件，據聞是身在內地的飼主希望與其寵物團聚，遂透過中介公司將其寵物由香港轉運至內地，但該公司卻以走私方式進行運輸。在水警及海關截查的過程中，部分運載動物的膠籠墮入海中，隨後更發現籠裏存有活生生的寵物，最終導致十多條無辜的小生命遇溺身亡。

當然，飼主在事件中可能是毫不知情，但亦反映相關情況普遍存在。現時香港沒有法例監管動物移民服務，使一些不合規的中介公司有機可乘。政府不妨考慮引入相關的發牌制度，規定寵物跨境運輸需要符合一定的標準，有助遏止偷運寵物赴港的同時，亦能為境外的飼主提供正規途徑運送動物進出本港。

另外，不得不提的是，近日律政司決定不起訴一宗涉嫌虐殺動物的案件，亦引起社會的嘩然。於今年初，深井某屋苑出現多達三十隻動物從高處墮下，懷疑是人為所造成的慘劇。經過逾半年的調查，律政司最終以證據不足為由不作起訴。

想深一層，動物小生命與我們同樣也是寶貴，若此案的受害者是人類的話，相信執法部門處理的手法不會相同。只是動物議題在香港仍未得到足夠的重視，加之許多與動物相關的法例亦已過時，而罰則更未能形成足夠的阻嚇力，皆使社會沒有認真正視過動物的權益。

在已發展的地區中，我們是對販運人口採取零容忍的態度，那為何不能以類似的心態看待走私動物呢？我們會視寵物為家庭的一分子，那就不應再讓無辜的小生命，因為不法的轉運方法而令其受到不必要的傷害。