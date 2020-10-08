世界視線：購槍潮方興未艾　美民眾打臉政府

美國種族平權示威屢屢演變暴力衝突，左右派群聚尖銳對立，初則口角，繼而動武，以致出現參與示威者被對家槍殺的慘劇。身處危局當中的民眾人人自危，不管在農村抑或城市，最近都掀起一股槍械搶購潮，不僅申請槍械許可的人愈來愈多，槍械的價格亦水漲船高。

據報道，申請持槍所需的背景調查，由去年每月平均二百三十萬宗個案，上升到今年的每個月三百九十萬宗。在喬治亞州，今年上半年相關背景調查的申請，比去年同期增加三倍；而在俄克拉何馬州和紐約州等，相關增幅也達兩倍之多。

自新冠肺炎疫情肆虐美國，部分民眾不僅搶購糧食、廁紙等物資，槍械及子彈亦成為搶手貨。早前有槍械管制團體表示，購買槍械幾乎跟購買廁紙一樣方便，固然是導致槍械銷情穩步上揚的主要原因，然而更值得關注的是，不少加入搶購的人都是「首購族」，而且買入的往往是大殺傷力的步槍等重型武器。至於華人，在特朗普政府胡謅所謂「功夫流感」（Kung Flu）威脅的情況下，擔心出現人身安全之虞，不少過往沒有槍的，現在都會趕緊入貨。

另一方面，種族平權示威觸發暴力浪潮，人們紛紛透過搶購槍械，對政府保護民眾生命財產不力發出無聲抗議。美國司法部上月底宣布，已標籤紐約市、西雅圖及俄勒岡州波特蘭為無政府狀態管轄區，威脅會停發聯邦資助。一旦落實，民主黨控制的這些地方，勢將成為法治的「三不管地帶」。民眾相信「官府在遠，拳頭在近」那一套，武裝起來以自保，實在是無奈之舉。問題是不少警察過當執法，槍殺市民（尤其是非裔人士）的事件，或多或少源於執法人員相信被調查者懷有槍械，繼而「先發制人」，可以想像，槍械搶購潮繼續發展下去，只會形成惡性循環，釀成更多悲劇。

有一點值得注意的是，美國人買槍很多時都有一種「搭尾班車」的心態，不少人預期拜登上台後會收緊槍管，而恐嚇支持者左派上台會扼殺人民的自由，則是特朗普的選舉慣技。