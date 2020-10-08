產評：美政治玩殘企業　全球經濟勢陪葬

美國總統特朗普在大選前一個多月突然染上新冠肺炎，成為十月金融市場的「頭號驚奇」！沒料到未夠一周，特朗普就以強人姿態回到白宮，親身證明疫情「並不可怕」。而萬料不到的是，其甫歸位，即叫停共和民主兩黨就推出萬億美元刺激經濟方案的談判，名義上是「為國家着想」，實際上是心怕一旦輸掉選舉，會益了民主黨。可是此舉勢必打亂美國經濟復甦步伐。現時企業已是叫苦連天，一旦秋冬新冠病毒變種，疫情加劇，屆時才臨急抱佛腳，只怕欲救無援。眼看全球最大經濟體如斯蹉跎，全球經濟勢必攬炒，前景沒有最差，只有更差！

美中之爭、美歐貿易摩擦、中東局勢加劇，以及全球經濟復甦步伐不明朗，皆令近季全球股市再現波動，市場擔心美國經濟難擺脫衰退之勢。事實上，美國的疫情尚未完全受控，一向不着重個人防疫的特朗普染疫，正是一大諷刺。另外，美國股市看似仍處高位，散戶亦積極參與炒賣，但其實這是聯儲局的超低息和無限量寬，積極放水救市下所造成的超級資產泡沫。如今聯儲局騎虎難下，寬鬆貨幣政策既看不到退場的時間表，美國政府財政赤字又迭創新高，正在不斷損耗美元的信用。

所謂「企業興則經濟興」，但根據第三季針對全球企業高管的調查顯示，近半受訪者對前景持負面態度，三成或以上受訪者預計未來一年的收益和僱員人數皆會下跌一成或以上。本來踏入第四季，在美國感恩節和聖誕節的消費旺季來臨前，若能落實以萬億美元計的刺激經濟措施，將有助推動市道，協助企業安度年關，避過倒閉潮。但偏偏以選舉策略行先的特朗普卻叫停兩黨談判，更表明待選舉後再議。一拖就整整一個月，變相將美國經濟復甦前景押注在其個人政治前途上，難怪引來美國企業界的猛烈抨擊，作為全球產業鏈中重要一環的新興市場製造業亦只有望天打卦。

環顧全球兩大經濟體，中國正備受美國的全方位打擊，經濟前景本就充滿變數；如今美國經濟又在政治家弄權下，復甦進度受阻，刺激的時機一失，後患無窮，最終或迫令聯儲局實施負利率，把銀行體系穩定以至整個美元信用都押在賭枱上，為全球經濟製造更大的危機！

中美新冷戰格局已成，加上一場世紀疫情，已開啟全球經濟「攬炒」模式。世界正走向亂世，未來兩、三年更是爆發超級金融風暴、經濟大蕭條和戰火的高危期，無論國、家、企業抑或個人，都要做好應對準備，苦日子還遠未見盡頭！