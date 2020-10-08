神州觀察：奪命事故一宗宗　安監責任總落空

安全生產是經濟社會發展的前提與保障，其重要性再怎麼強調也不過分，政府更為此訂出了不少底線要求、監管責任。各級行政職能部門及生產單位若能認真執行政策要求，積極履責，將安全意識放在第一位，或許就不會接二連三地出現各種奪命安全事故，反之則說明相關安監責任總是落空，只顧生產不顧安全的結果勢令社會經濟發展付出更大代價。

國務院安全生產委員會日前就近期頻發的事故傷亡分別約談山西省、吉林省政府負責人，指出兩地政府未能有效保障民眾生命財產安全，並要求深刻剖析原因，防止重蹈覆轍。眾所周知，山西省於「十•一」假期首日便發生景區大火，並且釀成十三人死亡的慘劇，而在不久前，該省一處農村飯店倒塌更導致二十九人被壓死；吉林省則於四月中及本月四日發生兩起重大交通事故，分別造成十二人及十八人遇難。結果就是，目前山西重大事故宗數和死亡人數均排全國第一，吉林的重大道路交通事故宗數亦已佔全國一半。

每一起事故的發生都非偶然，背後總能找到必然因素，這些因素不但廣泛存在，有的更是顯而易見，甚至屬於人為過失所致。譬如發生火災的山西台駘山景區，事發三日前就被消防部門檢查出安全隱患，惟涉事經營商根本沒當回事，包括出事景點的逃生通道設計問題都被忽略掉，可說從生產經營到監管各方都有嚴重責任；早前的飯店倒塌事件亦是如此，更反映出農村地區建築質量安全問題長期處於監管空白的尷尬現實，總指望亡羊補牢、事後高喊「舉一反三」肯定不行。

吉林兩起重大車禍的發生，更是為有關當局敲響了警鐘。首先該兩起車禍都發生在吉林松原市，其次都涉及農用車、小貨車違規載人等問題，此類事故更非吉林一地獨有，過往於各地農村不知發生過多少次，卻總是屢禁不止，很能說明問題。有趣的是，吉林省政府於今次事故發生後，很快便作出確保全省不得再出任何安全問題的指示要求，這種表態本身就很官僚化、形式化；須知前次車禍發生後，當局亦找出了問題所在，並問責了一批責任人，表示會加強監管防範工作，結果很快又再出事，足證有些表態根本屬有口無心。

正因如此，一些地方、行業才會頻繁地爆出安全生產事故，旅遊景區、煤礦企業、化工廠乃至交通運輸、基建一再釀致人命死傷，可見「安全生產責任重於泰山」、「生命至上」等口號都是空喊，相關規章制度訂再多，沒人遵照執行也是白費。就算當下加快恢復經濟生產十分迫切，也不能以犧牲安全為代價，否則再多的經濟社會發展成果又有甚麼意義？