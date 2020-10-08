功夫茶：教師播獨已成災　為何名單不公開

看官們，反修例黑暴自去年六月爆發以來，約四千名學生被捕，而被捕嘅大中小學教師逾百名；教育局亦承認，截至今年六月共接獲二百多宗有關教師涉專業失德嘅投訴，情況不可謂不嚴重。嗱，日前終於有小學教師涉喺教材散播「港獨」訊息而被當局首次以「專業失德」將其釘牌，足見「黃師」幾咁猖獗！

之不過，呢一槍無疑開得太遲！香港遍地黃師，一早已經「失德」喇，教育局如果一早正視問題並執正來做，何需等到依家才打響第一槍？虧林鄭沾沾自喜話「今日嘅特區政府，我們係迎難而上」，面不紅氣不喘，難頂得佢吖！大家有眼見，早於競選特首時佢已承諾每年增加五十億元教育撥款，目的不就是為了討好與反對派關係密切嘅教協咩？賠了夫人又折兵未係最慘，莘莘學子慘受荼毒先係大問題！

依家教協又為自作孽不可活嘅失德教師奔走上訴，教育局局長楊潤雄仲死撐要給予失德教師改善機會，公開其姓名會有標籤作用、造成不公云云。一副「菩薩心腸」，絕對係姑息養奸，婦人之仁，成事不足，敗事有餘也。

有議員就講得啱喇，事件中嘅教師處心積慮地宣傳港獨組織，誤人子弟，被教育局裁定「專業失德」嘅教師，實應該公開其姓名及任教學校，皆因家長、學生都有知情權，若被蒙在鼓裏，令佢哋不知趨避，一樣不公平！是以要求教育局日後處理同類事件時，應該訂立公開透明嘅聆訊機制。至於有人以「政治中立」作為擋箭牌，認為不應干預學校教育，此言差矣！香港去年教育經費逾一千二百億元，教育局難道不要監管學校嘅教學質素、行政上有冇亂咁嚟？

教育界最鍾意以學術自由、言論自由、政治中立為港獨背書，但稍有常識嘅人都知，任何主權國家都不容許公開討論獨立，可見港獨根本冇討論空間，局方有必要向學校提供清晰指引，令學校咪再藉口多多。何況訂立公開透明嘅聆訊機制，實情係同國際接軌，英、美及歐洲許多國家嘅做法，都會喺調查期間公開教師姓名。香港一班黃絲洋奴，開口埋口例必向英美看齊，今將專業失德教師及所涉學校名字公開，不正合乎微言大義嗎？教育局局長要守好「十年樹木，百年樹人」嘅長久大計，更不應為官避事！

今觀乎特區政府回歸以來之所以有亂無治，就係乜都後知後覺，唔見棺材唔流眼淚。黑暴一役，公僕吃飯砸鍋時有所聞，依家先來補鑊叫新入職公務員簽署確認擁護《基本法》及宣誓效忠香港特區，而現職公務員又未見有此要求，補得一角又漏一大洞，香港之死，不正是死於庸官之碌碌無能！國安法立而不用，淪為擺設，迎難而上？咪裝假狗瘀到嘔喇！