正論：釘牌制形同虛設　食環署姑息養鼠

沒有最荒謬，只有更荒謬！香港淪為老鼠樂園早就不是新聞，食環署敷衍塞責絕對難辭其咎，滅鼠不力、蛇王成風也就罷了，最不堪的是連執法也虛應故事。一間半年內七次被法庭定罪罰款、多次被揭老鼠亂竄的燒味飯店上月底遭署方釘牌，詎料鐵腕執法「得個樣」，涉事飯店至今仍在營業。究其原因，釘牌食肆之所以肆無忌憚，全因覷準食環署執法不嚴且罰則輕微。食環署蛇鼠一窩，助紂為虐，香港怎麼可能不是疫患纏身！

涉事燒味飯店位於深水埗，早就臭名遠播，街坊多年來屢次投訴飯店衞生欠佳，傳媒亦多次揭發報道，罪行包括燒味沒有遮掩隨地亂放，在露天地方製作燒味，更有比貓大的老鼠噬咬燒味，簡直駭人聽聞。向來不踢不動的食環署亦不得不執法，檢控該飯店違反《食物業規例》，去年四至九月期間七次被法庭定罪，罰款過萬元。署方亦根據違例記分制記下持牌人五十五分，上月底決定施以極刑，取消其牌照。

然而，釘牌是一回事，有沒有效果又是另一回事。令人驚訝的是，該飯店至今仍在營業，記者昨日到現場視察，赫見飯店不僅生意照做，種種違規亂象仍然繼續，衞生情況惡劣，員工一邊在露天地方處理食材，一邊拉下口罩高談闊論，絲毫沒有因為疫情而收斂，更沒有因為多次遭法庭定罪及遭署方釘牌而有所警惕。記者向飯店查問，負責人則推說以臨時牌照經營。問題是，被食環署釘牌的食肆，十二個月內不能就相同處所提出同一類別牌照申請，所謂臨時牌照令人存疑；而食環署接獲本報查詢後終於執法，對該飯店無牌經營提出檢控，再次展示「四方木」踢一踢、動一動的施政作風。

說到底，飯店大模廝樣復業全拜食環署有法不依、執法不嚴所賜。根據法例，無牌經營食肆最高罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款九百元，別說罰則不痛不癢，食環署執法不嚴、鮮少巡查更同鼓勵違法無異，食肆視罰款為經營成本的一部分，毫無阻嚇力可言。

事實上，食環署對違規食肆一向慈悲為懷，一般都是警告了事，過去甚至有食客食物中毒，涉事食肆也僅被勒令停業一至兩星期，被取消牌照的寥寥無幾，遑論有持牌人因此坐監。正因為違法代價輕微，食肆才會心存僥倖變本加厲，可見食環署正是靠害市民的最大推手。

以上述燒味飯店為例，開業多年，老鼠經常在店內出沒，街坊甚至拍下照片證據確鑿，惟食環署多次巡查都以未有發現鼠蹤為由而輕輕放下，終於壯大其違法的膽。所謂病從口入，該飯店視法治如無物，食環署竟可聽之任之，顯然已不是敷衍塞責這麼簡單，而是草菅人命，完全不將市民健康和環境衞生當一回事。

爾俸爾祿，民脂民膏。食環署由納稅人供養，一年的經常開支高達九十多億元，偏偏從來沒有盡心盡力服務市民，甚至連最基本的職責也沒有做好，整個香港烏煙瘴氣，蛇蟲鼠蟻橫行，疫症爆完又爆，儼然疫埠。由黑暴爆發後一直縱容各區違規張貼連儂牆，到防治蟲鼠組人員屢被踢爆蛇王躲懶，再到蚊患鼠患指數迭創新高，該署尸位素餐、胡混度日，有目共睹。

更須指出，違規食肆這邊廂釘牌，那邊廂復業，反映的是釘牌制度形同虛設。事實證明，食環署執法慣性「是是但但」，相關法例存在漏洞且阻嚇力嚴重不足，港府既有責任提出修例和提高罰則，更有責任對失職官僚嚴肅問責。要是每有嚴重的環境衞生事故發生，不僅涉事處所持牌人需要受罰，執法不力的失職官僚也需減薪，食環署還敢闊佬懶理嗎？

一葉落知天下秋。香港所有亂象皆是「問題在下面，根子在上面」，食環署不是個案，整個政府都是如此，說穿了，都是在上位者或避事不作為，或胡混度日得過且過，而且失職瀆職也沒有後果。高官坐享世界級高薪，交出地獄級政績，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？由衞生到經濟，由教育到法治，港府莫不有法不依，姑息養奸，食肆釘牌復業養老鼠固然視若無睹，洋奴漢奸勾結外力反中亂港同樣置若罔聞。香港有多達四成四人急欲移民，香港由福地淪為亂地，難道不是港府無能惹的禍嗎？

姑勿論如何，香港已經衰到貼地，實在經不起再一波疫患威脅。很可惜，新冠肺炎疫情有反彈迹象，源頭不明的本地個案不斷增加，大鼠戊肝又蠢蠢欲動，冬季流感伺機再起，一旦三疫拍門，交叉變種，別說疲弱的經濟勢必遭受致命一擊，特區「死得人多」才是最不堪設想。食環署至今仍是不知恥近乎勇，任由環境衞生惡化下去，該當何罪！