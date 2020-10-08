內地朋友在微信群組上載一段分析，指出在新冠肺炎疫情中，中國應該要加強自我保護的措施，理由是西方只懂得大印貨幣來挽救疫情下的經濟，對疫症沒有積極有效的應對方法。疫情還是在失控，錢印發得愈來愈多。疫情導致當地生產停頓，刺激經濟的錢發放愈多，便是用紙幣掠奪實物資產，而且通過進口從本國伸展到別國。

在這個西方困境中，中國防治疫情最好，生產恢復最快，結果便是西方國家用濫發的貨幣來掠奪中國的生產物資。中國拿了它們這麼多的貨幣，買不了東西，被迫買它們零利息的債券，還要面對它們貨幣貶值的後果，這屬雙重損失。所以，這個分析主張，一是減少入境人員，二是減少實物出口，其中的邏輯道理十分直接簡單。

問題是，這便是閉關鎖國！當然，中國經濟、人口和物產龐大，自我經濟循環有足夠的條件。也或許國外疫情嚴重之時應可相對閉關，應付緊急的外來威脅，還是合理的對策。然而，國際疫情並不如美國等全面的失控，主要失控的是美國、印度、巴西，也牽連南美、歐洲。日本、南韓還可以控制，而東南亞、非洲、中亞，乃至中東、東歐一些國家，都屬低風險地區。按疫情發展的嚴重與否，趨勢風險的高低，相信很容易分出兩個世界來，在當前的一、兩年裏存在着巨大的差異。

高風險的歐美國家，中國可以減少它們的人員入境，但是生產未必需要減低出口，方法是擴大來自它們進口的貨幣循環。以往中國做法是把對歐美的外貿順差來買美國美元資產，把錢運回美國，變成美元債權，結果是美債的主權所屬在中國。但中國努力生產供養歐美，卻又面對美債貶值無息以至被凍結的風險，這絕對是愚蠢的安排。

中國的做法應該改為，繼續拉大對歐美的外貿順差，但是拿回來的美元送往低風險的國家作投資，幫助它們工業化，增加中國與它們的貿易與資金循環。總的是不投美國，不買美債，拿來的美元在美國以外體外循環，使這些美元脫離美國的控制。也用體外循環的美元去歐洲、日本買設備，到南美買農產品，讓它們去處理這些出口換來美元的去向。

這樣的新循環，正是中國提出的內外雙循環的外循環，但主要是針對性地排斥美國，讓美國獨自應對這麼多年積下的幾十萬億美元債務，讓它自生自滅。

封關鎖國是消極的方法，雙循環、依「一帶一路」戰略才是中國與世界雙贏之策，同時打擊美國的霸權。