香港教育局「嚴肅處理」九龍塘宣道小學一名教師，指他有計劃的在其設計的教材散播「港獨」訊息，對學生構成嚴重危害，故注銷其教師資格；對該校校長、副校長監管不力發出譴責信，並向沒有考慮內容不當，照樣使用「港獨」教材的其他教師發出書面警告。

「一葉知秋」，「窺一斑可知全豹」。從這位小學教師的所作所為，人們大抵可以明白「港獨」思潮為何在香港學校會大行其道，為何過去一年有那麼多中小學生被煽惑上街參與暴亂，為甚麼說香港的教育領域一直是「反中亂港」乃至「港獨」勢力猖狂無忌的重災區。香港教育領域的問題，學校管理、師資、教材、校外活動的問題之危害性，一點兒不亞於行政、立法、司法、媒體領域，甚至更為廣泛深遠，戕害世道人心。

教育從來關乎國家民族的命運，清末大臣張之洞尚知「教育根基，關係極重」，尤知國史教育，倘若「思想薄弱」，即如梁啟超所云：「愛國、愛團體、愛事業之感情，亦因此不生。」香港回歸後，無視憲制地位發生根本轉變，香江府衙、教育當局仍擁抱英夷殖民主義不放，以港英時代的種種做法為「規條」，此遠非「思想薄弱」那麼簡單，而是整個所思所想、意識形態、教育方針繼續「深情款款」崇洋媚外，心懷不滿，抗拒祖國。一些當老師的人在學校領導默許、包庇、支持下，更是將此貫穿於教育之中，毒害學生「誨人不倦」，唯恐「反中」後繼無人也。

這種情況，多年來，香江府衙、教育當局不是不知道，卻「暗喜之」。今次風波發生了頗久，一批批中小學生參加暴亂、墮入法網，一批批「黃師」或教唆、或帶領學生「投入戰鬥」，數以千計的家長、社會人士投訴他們，教育當局不是置若罔聞，就是甩手不理，實在混不下去了，就來個輕描淡寫、隔靴搔癢，再混不下去了，就注銷「一師」交差。

然而，這樣交差恐怕不行。此事既然是在宣「港獨」，那麼「國安法眼」就不可以視而不見也。