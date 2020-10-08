反修例黑暴爆發以來，教育局共接獲二百四十七宗教師涉嫌專業失德的投訴，至今只有一名教師被取消註冊。其餘教師即使投訴成立，也只是分別收到書面警告、書面勸喻或口頭提示。很明顯，如此輕描淡寫的處理方式，根本無法反映教育問題的嚴重性，更無法向家長和社會交代。教育局高高舉起，輕輕放下，如果說不是刻意包庇黃師，誰信？

事實上，該名被釘牌的教師通過教案、教材及工作紙有計劃地向小學生散播港獨，已不僅僅涉及「專業失德」，而且涉嫌觸犯《港區國安法》，單單釘牌不足以贖其辜。最不可思議的是，對於社會各界要求公開失德教師姓名及學校名稱，教育局竟以保護私隱為由予以拒絕。原來，在官僚心目中，失德教師的私隱比公眾知情權及學生利益更加重要。

冰凍三尺，非一日之寒。教育界烏煙瘴氣，正是教育局包庇縱容的結果，二百多宗針對教師專業失德的投訴只是問題的冰山一角，在校園散播仇警及港獨言論的黃師更是大有人在。有人美化日本侵華、有人將英國發動鴉片戰爭扭曲成幫中國人消滅鴉片、有人詛咒「黑警死全家」、有人帶領學生堵路縱火，沒有最離譜，只有更離譜。奇就奇在這些黃師並沒有受到處罰，還在繼續毀人子弟。

港府高官誇誇其談，強調教育不能成為「無掩雞籠」，不容許被政治化及港獨意識滲入校園，有需要保障心智未成熟學生免受荼毒，一旦出現違規情況會嚴肅跟進。說得很漂亮，可惜事實恰恰相反，政治化和港獨意識早就滲入校園，而當局的所謂嚴肅跟進不過是取消一名教師註冊而已。為政不在多言，《港區國安法》已實施三個多月，大學校園連儂牆仍充斥港獨標語，為何教育局遲遲不採取行動？難道大學擁有治外法權？說到底，香港教育墮落至此，學校和教師固然有責任，教育局和執法部門也難辭其咎。