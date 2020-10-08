經濟低迷，打工仔朝不保夕，在這個時勢，還享有鐵飯碗的應該要感恩。公務員若果循規蹈矩，就算表現平平，亦不會給炒魷魚。但有些人食碗面反碗底，在政府出糧，卻參與反政府示威暴潮，令人驚詫。

原來有這麼多無間道潛伏在政府裏面，難怪反修例暴潮一觸即發，持續多時，朝中有人好辦事，通風報信，故意放生，令同黨聞風先遁，暴徒掃之不盡。反修例暴潮亦揭發雖然《基本法》有明文規定要求公務員效忠特區，但政府卻沒有要求入職時宣誓。

其實宣誓有甚麼困難，發誓當食生菜，立法會不是需要議員宣誓嗎？反對派照樣收着公帑薪津來搞亂香港，證明這只是例行公事。可是政府連門面工夫也懶做，赤裸裸地放棄把關。沒有人揸支槍逼你替政府打工，若果心裏面不情願，又何必加入政府呢！道不同不相為謀，外面世界又闊又大，何苦委屈自己，這種人格分裂，實在令人難以明白，或者這是黃絲的獨特心態吧！問題是在聘請及挑選機制，為何未有踢走這些潛伏分子呢？

政府當然要負最大責任，回歸廿三年，人心未回歸，反中亂港大有人在，公務員也反政府，港府真的是徹底失敗，等到現在才搞大騷補鑊，要求新入職公務員宣誓，否則不會聘用，實在做得太遲。而且現職的公務員難道不用效忠特區嗎？為何又不需要宣誓？在這個時勢誰都會緊張自己飯碗，相信政府有要求宣誓的話，大部分公務員不會拒絕，奈何弱勢政府總是畏首畏尾。

公務員事務局局長聶德權上月中提及本月公布新入職的公務員，將需要簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，現下諮詢工會意見，相信本月內正式實行機會很高，外間估計不會影響求職者意欲，政府工依然吃香。無他，沒有飯吃，恐怕連反碗底的力氣也沒有。