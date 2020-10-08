在網上讀到好幾則有關公屋的討論，或可反映一般市民對居住公屋的看法。

一名就讀中文大學的網民發文，說自己家住公屋，疫情期間要在家中利用電腦上課，令他非常難堪，因居住空間太小，家人太吵，甚不方便，每次開視像上課時，很怕同學看到自己讀到大學還要跟妹妹同睡一房。為了不讓同學看到家中環境，他曾設定虛擬背景，但發現效果不太理想，後來列印出書櫃相片，直接貼在牆上，感覺良好。他表示，只是想扮一個有點尊嚴的人。

隨後有中學生在網上貼文，說自己一向不知私樓和公屋有如此顯著差別，還以為人人都是如她般，夏天可以到樓下的屋苑泳池游泳，有時會到屋苑會所玩玩，做做功課。有次有個居住公屋的小學同學來她家玩，見大廈大堂大為讚譽，覺得金碧輝煌，管理完善，後來回訪這位同學才曉得是兩個世界。

那位大學同學的處境當然不算理想，但也並非太不堪，居住公屋到底是獨立居所，無論空間和環境起碼比分租房屋（香港人俗稱劏房）條件好得多。當然，收拾得整齊清潔，背景稍為布置一下，大家看來舒服一點，也並非壞事。況且他與妹妹同房，電腦上課時關上房門，也可減少騷擾。至於那位中學生的說法則比較誇張，香港有百分之四十多人口居住公屋，如果十多歲還對此一無所知，不知是學校教育還是家庭教育的不足，令中學生常識如此貧乏。

居住公屋及私人樓宇的差距，也成為近日的網民熱話。某討論區便有網民聲稱，認識有朋友居住公共屋邨說成居住附近的私人屋苑，或者避開提及公共屋邨名字，只說居住某港鐵站附近，網民質疑他為何不坦白承認家住公屋？也有網民留言，表示居住公屋的生活質素不一定比居住私樓差，住私樓或是需要供樓，每月付一大筆，或是要交租，比公屋昂貴得多；公屋如有固定設施損壞，可以找房屋署維修，不用付錢；公屋不會像某些私樓劏房有些無窗無通風的「黑廁」，一般廚房算是比較大；公屋沒有私樓的管理公司每年都增加管理費。有些公共屋邨的停車場停了不少豪華房車，可見「禾稈冚珍珠」的公屋住戶中，隱形富豪大有人在。

幾十年前曾經聽過公共屋邨居民被人歧視的新聞，弄到有人有意避免提到自己家居公屋，不過這些傳言近十多廿年已經很少聽聞，相信因為近年興建的公屋無論管理和居住空間都有改善；也有部分公屋已出售給居民，公私混雜。幾年前，還有大學畢業生競相申請公屋，爭着及早輪候，怎麼才過了幾年，竟然會出現歧視之風？