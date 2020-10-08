新冠肺炎疫情有反彈迹象，連日都有源頭不明的本地確診個案。雪上加霜的是，將軍澳一間中學有學生確診，浸會大學也有學生確診，成為全面復課後的首兩宗，預示第四波疫情可能提早爆發。說到底，疫情不能斷尾，完全是咎由自取，既是港府抗疫無能惹的禍，更是港人盲目仇中的結果。

要徹底戰勝疫情，封關並未足夠，更要市民配合，除了自律戴口罩和保持社交距離外，全民檢測是沒有辦法之中的最好辦法。很可惜，中央派員來港協助全民檢測，最終只有約二百萬人參與，成績慘淡。反中亂港政客及黑醫護千方百計將計劃抹紅抹黑，不是說DNA送中就是說取樣會捅穿鼻，危言聳聽，噏得就噏；部分港人更是反中上腦，舉凡與中國有關的一切必認定為負面、有陰謀、不可信，中央釋出更多好意也是枉然；加上港府廢官陽奉陰違，推動檢測毫不積極，沒有禁足令也就罷了，教育局連為全港中小學生先檢測後復課也不做，終於一開學即爆出確診個案。如今第四波疫情如箭在弦，不是自己攞嚟衰是甚麼？

依此觀之，香港要推出健康碼可謂遙遙無期。別說廣東省和澳門皆怕了香港，擔心與香港通關後病毒隨即傳到境內，港府廢官同樣毫不着緊，政務司司長張建宗只知重複「要待本港疫情穩定下來才能落實健康碼」的廢話，足見其無意無心。現在第四波疫情又至，何時才能等到疫情穩定下來？分隔中港兩地的家庭八個月無法團聚，港府卻連先讓內地港人免檢疫回港也不願做，民怨四起，豈是無因？

中國雖然是疫情首發之地，但也是最早克服疫情的地方，皆因舉國體制下民眾遵從國家規條，禁足就禁足，封城就封城，不會如某些香港人為反而反。現在內地民眾可以前往各省市及澳門旅行，香港卻仍在疫情泥沼不能自拔，兩地哪處才是民智未開，有目共睹。