天主教香港教區退休主教陳日君是一個可堪憐憫的人，我對他的建言，是不妨抽空讀一點佛經，否則可能永遠無法明白自己的問題所在。環顧四周，大抵除了跟陳日君沆瀣一氣的壹傳媒黎智英之外，其他的人，他恐怕都視之為敵，好些人甚至到死也不能原諒。陳日君說，死後未必會葬在主教座堂，因為不想跟「敵人」同穴。陳主教打算帶着如此強烈的仇恨去見上帝，何苦來哉？

佛經的道理未必比《聖經》高明，但是彼此的側重點不同，佛法強調去除「我相」，而陳主教最大的問題，就是我執太重，不能容人，要對治毛病，佛學思想或許更加管用。

在回歸初期，陳日君已經不甘蟄伏，經常對政治問題指指點點，《基本法》第二十三條立法問題他要管，南韓農民來香港抗議世貿部長級會議，他也要管。陳主教壓根兒忘記了他只是上帝的僕人，滿以為自己便是上帝，社會上一切事情，彷彿都要由他去保守、帶領，在他之前或之後的主教，沒有一個會這般愛刷存在感。

回歸初期，陳日君不停發聲，時任特首大抵不勝其擾，後來不予答理。陳主教老羞成怒，竟說：「一個主教這樣批評政府，是一件很嚴重的事。」此話的意思再明顯不過，就是他不甘受冷待。我聽後啞然失笑，心想陳主教的我執已重得無以復加。不少娛樂圈中人已算是我相重，但也沒有聽誰說過：「我是一個當紅藝人，對你們電視台如此不滿，那是很嚴重的事！」畢竟見過大場面的人，說話會懂得帶幾分矜持，陳主教卻連說一句合乎身份的話也不會。

近日教宗拒見陳日君，就連跟他通一次電話也不答允。陳主教則繼續活在自己的世界，永遠覺得錯的是對方，天下間似乎就只有他一人的意見是對的。