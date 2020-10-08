說香港教育千瘡百孔，那是太客氣了！香港教育根本由小學至大學，近幾年來可以說是爛透了，香港教育係大崩壞！依老朽觀察，教育大崩壞是日積月累而成，教育局搞到今時今日才有第一個「專業失德」嘅教師被釘牌，正應了本報頭版所說「懲播獨教師，教局做騷太遲」！

香港教育大崩壞，正如明代大儒呂坤所說的「積寬成柔、積柔成怯、積怯成畏、積畏成廢」！老朽早已指出，唔少中學竟容許學生喺開學日撒野，除了播港獨歌，更當校長教師冇到，胡作非為，冇規冇矩，有校長甚至「買佢哋怕」，連修改校規都唔敢！而喺黑暴期間，更容許學生着住校服喺校園外堵路，喺教師視線下阻居民返工，喺校園內築人鏈等，試問當時教育局有用行動阻止嗎？有正視問題嘅嚴重性嗎？教不嚴，師之惰；管不好，教育局之責！

自去年反修例風波以來，被捕者逾一萬人，其中約四成係學生，大中小學教師有逾百人，更有教師帶領學生參加破壞活動，喂，呢啲所謂「教師」，是否一早炒得？何須等到依家才開「第一槍」？根據警方提供嘅數字，自去年六月九日至今年五月十五日，因黑暴事件被捕嘅八千三百三十八人中，十八歲以下未成年者佔百分之十七點八，即共一千四百八十多人，當中有五百九十一人未足十六歲，而令人深感不安的是被捕中學生大增，甚至已超越大專生。

有關數字足以證明香港教育大崩壞！要撥亂反正談何容易？最令人難頂嘅無過於特首林鄭月娥仲要往自己臉上貼金，廢噏今次以「專業失德」將教師釘牌屬前所未有，形容以往政府可能比較「避難」，但現屆政府會迎難而上。咪笑死人冇命賠啦！國安大法明擺着，卻任由佢生銹，不是嗎？一身是罪嘅漢奸黎保釋至今依然日日反中亂港大放厥詞，即使勾結外國勢力仍屢獲放生，仲講乜鬼迎難而上吖？